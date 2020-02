Zwei mal 25000 Euro gut angelegt

Eine Bühne für das Theaterspiel, Instrumente, genug Platz für Bewegung oder den Sitzkreis: Es gibt viele Gründe, warum die Mädchen und Jungen an der Rudolstädter Anton-Sommer-Grundschule diesen neuen Raum ganz oben im dritten Geschoss gut finden. „Multifunktionales Klassenzimmer“ heißt das, was am Montagnachmittag offiziell eingeweiht wurde. Ein Raum mit Musikanlage, Beleuchtung, modernen Möbeln, hell und freundlich.

Der Namensgeber der Schule, der Rudolstädter Mundart-Dichter Anton Sommer, hätte seine Freude gehabt an dem Programm der Kinder der Arbeitsgemeinschaft „Mundart“, in dem sie seine Gedichten „Unseren drei Hauptsachen: Klöße, Bratwurst und Bier“ sowie „Hämwieh“ vortrugen.

Lernräume sind Lebensräume

Orte zum Wohlfühlen sollen es sein, die Klassenzimmer, „denn Lernräume sind gleichzeitig Lebensräume“, wie Schulleiterin Jana Zunft sagte. So wie dieser Raum. Rund 25.000 Euro sind dafür investiert worden. Davon 24.000 Euro aus einem Förderprogramm des Thüringer Kultusministeriums zur Umgestaltung nicht genutzter Räume an Schulen, aufgelegt bereits im Jahr 2017. Etwa 1000 Euro steuerte die Stadt als Schulträger bei.

„Ja, es gab allerhand auszuräumen, bevor wir loslegen konnten“, so die Schulleiterin. Jetzt aber ist Platz für die traditionelle Regenbogenzeit an der Schule, für Wettbewerbe, jahrgangsübergreifenden Unterricht, Musik oder Förderstunden. Am Nachmittag können Mundart-AG, Theatergruppe oder Schulchor im Raum proben, es können Elternabende, Fortbildungen oder Beratungen stattfinden. „Ein Schritt hin zu einer modernen Schule“, sagte Jana Zunft.

Doch um an das Geld zu kommen, mussten Pläne den Richtlinien angepasst werden. Und es brauchte Ideengeber, Handwerker und Ausstatter, die diese Pläne auch in der entsprechenden Frist umsetzten. „Das alles in der zur Verfügung stehenden Zeit durchzusetzen, war ein Kraftakt. Aber wir haben es geschafft“, so Rudolstadts Erster Beigeordneter Mirko Schreiber.

Westschule multimedial

Das gilt auch für das zweite Projekt in der Stadt: An der Grundschule West sind über das gleiche Förderprogramm mit den gleichen Modalitäten rund 25.000 Euro in die multimediale Ausstattung eines Klassenzimmers geflossen. Tablets für die Kinder, eine interaktive Tafel und neue Möbel machen die Schule jetzt moderner. Auch hier war die Freude darüber groß, dass es gelungen ist, die Mittel auszuschöpfen.