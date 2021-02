Zweigpraxis als mögliche Option für Oberweißbach

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) hat auf Anfrage unserer Redaktion jetzt bestätigt, dass es aktuell keine Aussicht auf Wiederbelebung des Arztpraxisstandortes in der Stadt Schwarzataler Ortschaft Oberweißbach gibt.

Pressesprecherin Babette Landman erklärte dazu, nach Rücksprache mit der Fachabteilung Sicherstellung gab es bis zum heutigen Tag keine Bewerbung für eine Niederlassung im Schwarzatal. Bisher gebe es zugleich aber auch keinen Antrag auf eine Zweigpraxis im Schwarzatal.

Zweigpraxis bedeute, der Vertragsarzt führt zusätzlich, untergeordnet zur Hauptpraxis, eine Sprechstundentätigkeit in einer Zweigpraxis durch. Eine solche Tätigkeit an weiteren Orten außerhalb der Hauptpraxis - auch als Nebenbetriebsstätten bezeichnet - müsse durch die KVT genehmigt werden. Diese, so Babette Landmann, könne nur dann erfolgen, wenn die Versorgung der Versicherten am Ort verbessert und die Versorgung der Versicherten am Ort der Hauptpraxis nicht beeinträchtigt werde.