Jana Scheiding über behördliche Entfernung vom Bürger

Zehn Tage vor Ablauf des Führerscheins bei der Behörde anklopfen – der Mann am Info-Schalter schaut die Frau belustigt an. Ich geb‘ Ihnen erst mal einen Termin. Ist Ende Mai recht oder später? Wie bitte?, fragt sie mit weit aufgerissenen Augen und will wissen, wie sie sich im Falle des gefürchteten Falles verhalten soll. Dann zeigen Sie dieses Schreiben, woraus hervorgeht, dass Sie sich bemüht haben. Sagts und schlurft zum Druckgerät. Die Frau schaut entgeistert hinterher, der aufmerksame Beobachter kann hinter ihre Stirn blicken. Das ist aber neu, scheint dort zu stehen. Die gute Nachricht: Diese Szene wurde aus Erfurt importiert, im Holzland sind die Zeiträume wahrscheinlich kürzer.