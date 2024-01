Eisenberg. Wie es für Eisenbergs Kantor Philipp Popp in Zukunft weitergeht.

„Natürlich fällt der Abschied schwer“, sagt Eisenbergs Kantor Philipp Popp. Am Sonntag, 28. Januar, findet sein offizieller Abschied im Rahmen des Gottesdienstes um 10 Uhr in der Eisenberger Stadtkirche St. Peter statt. Viele Leute würden fragen, weshalb er geht und wie die Stelle in Zukunft besetzt wird, sagt er. „Man wird nicht herausgeschmissen“, sagt er dann. Auch sei der Grund für den Weggang keinesfalls, dass es hier nicht schön wäre. „Aber es ist biografisch sinnvoll“, sagt Philipp Popp. Seit 2013 ist er der Kantor in der Kreisstadt. Mittlerweile beginnt sein elftes Jahr hier. Im nächsten Jahr wird er 40. „Die Kinder sind noch nicht in der Schule“. Die neue Stelle biete die Gelegenheit, um neue Herausforderungen und Impulse zu bekommen. Wohin es Philipp Popp, seine Frau Elisa und die Kinder als Nächstes verschlägt? Es geht nach Aschersleben.