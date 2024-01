Saale-Holzland. Larissa König über kleine Orte, die Großes bewirken können

Um der Klimakrise zu begegnen ist nicht nur jeder Einzelne gefragt, sondern auch die ganz großen Unternehmen und die Politik. Nichtsdestotrotz lohnt es sich zu schauen, was man in der eigenen Gemeinde verbessern könnte, um das Leben im eigenen Wirkungkreis zu verbessern. Natürlich kann sich nicht jeder eine eigene Photovoltaikanlage leisten, umso schöner ist es doch, wenn Denkmalschutz und Nachhaltigkeit gemeinsame Sache machen wie in der Gemeinde Schlöben. Es sind die kleinen Entscheidungen im eigenen Ort, wie zum Beispiel die Flächen nicht zu versiegeln, das Pflanzen von Bäumen oder E-Mobilität für alle, die einen spürbaren Unterschied machen. Dass das Thema Klimakrise und Nachhaltigkeit viele überfordert und frustriert, ist verständlich. Daher sind die kleinen Projekte vor der eigenen Haustür wichtig um zu signalisieren, dass Veränderung hin zu einer umweltschonenderen Lebensweise funktionieren kann. Dafür braucht es auch keine Gesetze oder Verbote, sondern motivierte Menschen, die ein Ziel haben.