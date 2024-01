Saale-Holzland-Kreis. Eine Disc-Golf-Anlage ist im Saale-Holzland-Kreis geplant. Darum will sich der Verein Ländliche Kerne mit weiteren Akteuren kümmern.

Gemütlich war es am Mittwoch zum traditionellen Neujahrsempfang der Vereine Ländliche Kerne und Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland (RAG) in der „Gutsherrnschenke“ auf dem Rittergut in Nickelsdorf. In der Gaststube hatten sich am Nachmittag etwa 50 geladene Gäste eingefunden, die plaudernd beisammensaßen, sich mit Saft oder Sekt zuprosteten und Neujahrswünsche austauschten.