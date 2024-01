Saale-Holzland. Es ging schnell nicht nur um agrarpolitische Forderungen, sondern auch um andere gesellschaftliche Fragen. Rechte nutzten ihre Chance.

Meine Woche war zumindest die ersten Tage geprägt von Protesten, die nicht nur von den Landwirten ausgingen, sondern auch von anderen Berufsgruppen. Während man junge Leute, darunter auch viele Frauen, die für eine umweltbewusste Politik demonstrierten, von der Straße prügelte, sind die gleichen Protestformen hinnehmbar, wenn sie von der älteren Generation kommen, die auf schweren Fahrzeugen sitzen. Das lässt mich fragend zurück. Das Vertrauen in eine rationale Gesellschaft sinkt immer weiter. Mir macht es große Angst, wenn sich neben den agrarpolitischen Forderungen der Bauern auch Wünsche mischen, die man eindeutig dem rechten Spektrum zuordnen kann. Die Woche hat mir wieder gezeigt, in welche Richtung die Gesellschaft rutscht. Als jemand mit nicht-deutschen, schwarzen, queeren und behinderten Freunden stellt sich mir die Frage, wie der Weg zurück zu einer offenen und liberalen Gesellschaft aussieht, den man sich so viele Jahre mühsam erkämpft hat. Ob die Forderungen der Bauern gerechtffertigt sind ist eine Frage. Dass die Proteste auch von Rechtsextremen für eigene Zwecke genutzt werden, ist jedoch zu verurteilen. Ich würde mir eine klare Positionierung der Bauern dazu wünschen.