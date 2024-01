Quirla. Während in vielen anderen Vereinen der Nachwuchs fehlt, kann sich der Faschingsverein nicht über mangelnden Zuspruch junger Mitglieder beschweren

„Die QFG hat zu vermelden, die Saison der Superhelden“, verkündet die Quirlaer Faschingsgesellschaft in ihrer 39. Session, die am Wochenende startete. „Es war einfach Wahnsinn, was da abging: das Publikum ebenso wie die Akteure“, fasst Vereinschefin Sindy Burgold-Voigt zusammen. „Wer sind denn eure Superhelden?“, fragte die Quirlaer Faschingsgesellschaft ihre Mitglieder zunächst. Dass da auch einmal die Oma oder die Eltern genannt wurden, wunderte nicht.