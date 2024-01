Hermsdorf. Larissa König über den Neujahrsempfang der VG Hermsdorf und ihre Gäste

Der Neujahrsempfang war ein feierlicher Anlass zusammen zu kommen. Eine schöne Möglichkeit, die zu ehren, die sich haupt- oder ehrenamtlich für die Gemeinschaft einsetzen und einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten. In den Reden zwischen den Programmpunkten wurde trotz der feierlichen Stimmung immer wieder auf die angespannte und schwierige Situation im Land hingewiesen. Vorsichtig tastete man sich um den Elefanten im politischen Raum herum: Wir haben wieder einmal ein massives Problem mit Rechtsextremen, die unsere liberale Demokratie bedrohen und Minderheiten gefährden. Und das keine hundert Jahre nach der NS-Diktatur. Umso irritierender, dass unter den Ehrengästen des Abends Michael Kaufmann saß, der Mitglied der AfD ist. Eine Partei, die schon lange kein Geheimnis mehr draus macht, was sie von Menschen hält, die nicht in ihr Weltbild passen. Neueste Recherchen zeigten auf, welche Pläne diese Partei hat. Ob jemand Ehrengast sein sollte, dessen Partei Deportations-Fantasien hegt, darf mindestens mal angezweifelt werden.