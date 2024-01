Saale-Holzland-Kreis. 80 Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Löschmaßnahmen werden durch die dichte Bebauung erschwert.

Etwa 80 Einsatzkräfte sind derzeit, am 15. Januar, bei einem Großbrand in Tröbnitz im Saale-Holzland-Kreis vor Ort. Wie die Kreisbrandinspektion Saale-Holzland-Kreis mitteilt, sei es in den frühen Morgenstunden in einem Wohnhaus in der Ortslage Tröbnitz zum Brand im Bereich der Heizungsanlage gekommen. Im weiteren Verlauf habe sich das Feuer im Gebäude ausgebreitet. Die dichte Bebauung und komplizierte Gebäudestruktur erschweren die Löschmaßnahmen.

Neben der örtlich zuständigen Feuerwehr Tröbnitz sind Feuerwehren aus Stadtroda, Kahla, Hermsdorf, Lippersdorf, Ottendorf, Bürgel sowie der Inspektionsdienst der Kreisbrandinspektion, die Polizei und Teile des Sanitäts- und Betreuungszuges vor Ort.