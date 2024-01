Saale-Holzland-Kreis. Antreten aber will Andreas Klaus (52) als unabhängiger Kandidat. Der Stadtrodaer ist schon seit der Wende politisch aktiv.

Andreas Klaus will Stadtrodas neuer Bürgermeister werden: Der 52-Jährige, der seit der Wende politisch aktiv ist, seit 20 Jahren Ratsmitglied und seit neun Jahren CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Stadtroda, tritt bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai dieses Jahres gegen den langjährigen Amtsinhaber Klaus Hempel (parteilos) an.

Saale-Holzland: Einige Bürger und Vereinsmitglieder wünschen sich Andreas Klaus als neuen Bürgermeister

Zur Wahl will er sich stellen, weil es diesbezüglich „großes Interesse in der Bevölkerung“ gebe. Bürger und Vereinsmitglieder seien mit dem Wunsch auf ihn zugekommen, dass er es doch mal versuchen solle. „Deshalb bin ich nochmal in mich gegangen und habe länger darüber nachgedacht. Das Thema besteht ja seit der letzten Bürgermeisterwahl vor fünf Jahren, als es indirekte Vorwürfe gab, dass wir als CDU-Fraktion keinen Kandidaten aufgestellt haben“, sagt Andreas Klaus, der seit 1995 Beamter des Freistaates Thüringen ist. Angefangen habe er im Innenministerium, mittlerweile ist Klaus im Landesverwaltungsamt in Weimar beschäftigt. Seine Kenntnisse aus der tagtäglichen Verwaltungspraxis wolle er künftig gern auch als Bürgermeister von Stadtroda einbringen. „Da hat man mehr Einfluss und mehr Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Jetzt, als Stadtrat, ist man nur Teil eines größeren Gremiums.“

In seinem Vorhaben unterstützt wird Andreas Klaus sowohl von der CDU als auch von der FDP. Eine Aufstellungsversammlung aber habe es weder von CDU noch von FDP gegeben. Auf eigenen Wunsch werde Klaus als unabhängiger Kandidat in den Wahlkampf ziehen. „Wir schätzen die Kompetenz von Andreas Klaus als sehr hoch ein. Verwaltung muss auch Verantwortung bedeuten. Vertrauen in die Verwaltung lebt von der Transparenz ihrer Arbeit. Der zukünftige Bürgermeister muss an sich selbst den Anspruch formulieren, durch Offenheit und Transparenz einen modernen Bürgerservice anzubieten – sowohl online von zu Hause als auch im persönlichen Gespräch im Rathaus“, sagt Patrick Frisch, Kreisvorsitzender der Freien Demokraten Jena-Saale-Holzland. „Deshalb werden wir die Kandidatur in jeder Hinsicht tatkräftig unterstützen.“

Auch die CDU in Stadtroda steht hinter Andreas Klaus. „Ich bin davon überzeugt, dass ihm auf Grund seiner Kompetenz und Erfahrung in der Kommunalpolitik über die Parteigrenzen hinweg eine breite Zustimmung entgegengebracht wird“, sagt Detlef Schubert, Vorsitzender der CDU in Stadtroda.

Eingereicht ist der Wahlvorschlag noch nicht. Die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen durch den jeweils örtlich zuständigen Wahlleiter darf frühestens drei Monate vor der Wahl und muss spätestens am 58. Tag vor der Wahl erfolgen, heißt es dazu in der Thüringer Kommunalwahlordnung.