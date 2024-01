Saale-Holzland-Kreis. Der 24. Mai ist ein beliebtes Hochzeitsdatum in der Kreisstadt. Doch wie sieht es in anderen Orten im Saale-Holzland aus?

Vielleicht wird Freitag, 24. Mai 2024, zum beliebtesten Hochzeitsdatum in diesem Jahr im Saale-Holzland-Kreis? Zumindest im Standesamtsbezirk Eisenberg ist dieser Termin zum Heiraten bereits ausgebucht. In Stadtroda dagegen wird momentan der Sonnabend, 7. September 2024, favorisiert. Drei Anmeldungen gibt es für dieses Datum bisher, sagt Standesbeamter Steffen Möbius.

Über beliebte Hochzeitstermine in diesem Jahr gaben die Mitarbeiter in den zuständigen Ämtern einzelner Städte und Gemeinden im Saale-Holzland-Kreis auf Nachfrage Auskunft. Ebenso über die Anzahl der Eheschließungen und wie viele Kinder 2023 geboren wurden. Nach beliebten und außergewöhnlichen Mädchen- und Jungennamen, die Eltern ihrem Nachwuchs 2023 gaben, fragten wir ebenfalls in den Ämtern nach.

Bad Klosterlausnitz

Geburten: In der erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz sind im vergangenen Jahr 45 Kinder geboren worden: 23 Jungen und 22 Mädchen.

Namen: Zu den eher ungewöhnlichen Mädchennamen zählen Frizzi, Tamina, Annina, Felina und Warwara. Ungewöhnliche Jungennamen sind Jaron, Jaro und Simeon. Als Mädchennamen sind weiterhin vergeben worden: Jette, Martha, Valentina, Elaine, Mina, Jodie, Clara, Mathea, Paulina, Zoe, Lisa, Pia, Amelie, Freya, Klara, Lia und Eleonora. Die Jungen heißen Kurt, Alfred, Leon, Leopold, Hannes, Collin, Johann, Hektor, Alex, Paul, August, Jacob, Enno, Thilo, Mika, Jakob, Rico, Mattheo, Henry und Richard.

Bürgel

Eheschließungen: Zwölf Paare gaben sich 2023 in Bürgel das Jawort, wie Standesbeamtin Kathrin Kohla informiert. Einen besonders beliebten Tag habe es nicht gegeben und auch nicht mehrere Hochzeiten an einem Datum.

Geburten: In der erfüllenden Gemeinde Bürgel konnten im vergangenen Jahr 20 „Neuankömmlinge“ begrüßt werden: 10 Jungen und 10 Mädchen.

Namen: Namensdoppelungen gebe es nicht und auch keine ungewöhnlichen Vornamen, sagt die Standesbeamtin.

Eisenberg

Eheschließungen: Im Standesamtsbezirk in Eisenberg sind im vergangenen Jahr 70 Ehen geschlossen worden, davon drei in Schkölen.

Hochzeitstermine 2024: Wie Standesbeamtin Silke Neumann informiert, ist der 24.05.2024 im Standesamtsbezirk Eisenberg zum Heiraten bereits ausgebucht.

Symbolbild: In Eisenberg konnten 2023 insgesamt 79 neue Erdenbürger begrüßt werden: 46 Jungen und 33 Mädchen. © picture alliance / Zoonar | Maria Kraynova

Geburten: In Eisenberg war 2023 das „Jahr der Jungen“: Von 79 Babys sind 46 Jungen und 33 Mädchen. Die Kreisstadt Eisenberg ist erfüllende Gemeinde für fünf Orte. In diesen gab es im vergangenen Jahr 8 neue Erdenbürger, fünf Mädchen und drei Jungen. Gösen: 1 Junge, Hainspitz: 2 Mädchen, 1 Junge, Petersberg: 1 Junge, Rauschwitz: 3 Mädchen. In Mertendorf gab es 2023 kein Neugeborenes. Darüber informiert Kathrin Ressel von der Stadtverwaltung Eisenberg.

Hermsdorf

Eheschließungen: 75 Ehen sind im Jahr 2023 in Hermsdorf geschlossen worden. Die beliebtesten Daten waren im vergangenen Jahr der 22.7., 05.08., 09.09. und der 14.10.2023.

Hochzeitstermine 2024: Die bisher beliebtesten Daten zum Heiraten für dieses Jahr seien der 04.04., 04.05. und der 22.06.2024.

Stadtroda

Eheschließungen: Im Standesamtsbezirk Stadtroda sind im vergangenen Jahr 32 Ehen geschlossen worden, davon zehn im Jagd- und Wasserschloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ in Trockenborn-Wolfersdorf. Darüber informiert Stadtrodas Standesbeamter Steffen Möbius. Der beliebteste Monat für Hochzeiten war im vergangenen Jahr der Monat Mai mit neun Eheschließungen. Drei davon wurden am 20.05.2023 geschlossen. Die anderen Eheschließungen waren gleichmäßig über das Jahr verteilt, informiert der Standesbeamte. Sehr besonders sei die Wikingerhochzeit am 1.07.2023 im Jagd- und Wasserschloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ in Trockenborn-Wolfersdorf gewesen (OTZ berichtete).

Hochzeitstermine 2024: Der bislang beliebteste Tag zum Heiraten sei 2024 der 07.09. mit derzeit drei Reservierungen. Mit Stand vom 8. Januar liegen für dieses Jahr momentan 15 Anmeldungen und Reservierungsanfragen zum Heiraten vor. „Wir rechnen also mit einem ereignisreichen Hochzeitsjahr“, sagt Steffen Möbius.

Geburten: Im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Stadtroda sind im vergangenen Jahr 37 Kinder geboren worden; 17 Mädchen und 20 Jungen. Über jeweils ein Neugeborenes konnte man sich in Stadtrodas Ortsteilen Bollberg und Dorna freuen sowie in Ruttersdorf-Lotschen und Möckern, die von der Stadt Stadtroda erfüllt werden. Zwei Babys gab es im Ortsteil Quirla. Darüber gab Antje Kunert vom Einwohnermeldeamt in Stadtroda Auskunft.

Namen: Besonders beliebte Namen, die gleich mehrere Babys erhielten, gab es 2023 nicht. „Die außergewöhnlichsten Namen sind für mich Jaro, Malea und Adry“, sagt Antje Kunert.