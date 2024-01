Eisenberg. Der Saale-Holzland-Kreis wirbt um Freiwillige, die sich für den Amphibienschutz engagieren. Finden sich nicht genug Helfer, müsse eine Straße gesperrt werden.

Mit dem Frühling naht wieder die Amphibienwanderzeit. Frösche, Kröten, Molche und Unken werden aus ihrem Winterquartier zu den Laichgewässern gelockt. Ein davon besonders stark betroffener Bereich im Saale-Holzland-Kreis ist das Rotehofbachtal zwischen Trockenborn-Wolfersdorf und Geisenhain, teilt das Landratsamt mit.

An diesem Abschnitt habe in den vergangenen Jahren ein Naturschutzverein ehrenamtlich den Amphibienschutz organisiert und umgesetzt: Mobile Amphibienschutzzäune wurden aufgestellt, Fangeimer in regelmäßigen Abständen an den Zäunen eingegraben und diese Eimer regelmäßig in den Morgen- und Abendstunden geleert. Das heißt, die Tiere wurden in den Eimern sicher über die Straße gebracht, so dass diese ihre Laichgewässer unversehrt erreichen konnten.

Ehrenamtliche haben aufgehört

Da die bisherigen Ehrenamtlichen diese Aufgaben jetzt nicht mehr leisten könnten, werden Freiwillige gesucht, die sich für den Amphibienschutz im Rotehofbachtal engagieren. Vor allem für das Leeren der Eimer an den wanderungsreichen Tagen werden ehrenamtliche Helfer gesucht. Die Koordination dafür hat die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung Jena-Saale-Holzland übernommen, die gemäß einem Beschluss des Kreistages für ihre Arbeit in diesem Jahr 10.000 Euro erhält. Mit dem Amphibienschutz will sie in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde ein erstes konkretes Projekt verwirklichen.

Straße müsste gesperrt werden

„Wenn es uns gelingt, auf diese Weise den Amphibienschutz zu gewährleisten und damit Einschränkungen für die Bürger zu verhindern, ist wirklich allen geholfen“, erklärt Roy Tröbst, Amtsleiter des Umweltamtes. Für die freiwilligen Helfer werde es eine Aufwandsentschädigung geben.

Sollte es nicht gelingen, rechtzeitig genügend Freiwillige für zu finden, bleibe als Alternative nur die zeitweise Sperrung der Straße im Rotehofbachtal, also der Landesstraße 1077. Diese müsste dann an mehreren Tagen von Mitte Februar bis Mitte April in den Nachtstunden gesperrt werden. Andernfalls wäre nicht nur damit zu rechnen, dass unzählige Amphibien überfahren werden; die Krötenwanderung würde zugleich eine hohe Unfallgefahr für Kraftfahrer bedeuten.