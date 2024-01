Saale-Holzland. Neues aus dem Saale-Holzland

Mobile Jugendarbeit lädt zum Quatschen ein

Die Mobile Jugendarbeit veranstaltet wieder „Mampf und Mukke“ am 17. Januar von 11 bis 14.30 Uhr an der Regelschule in Stadtroda. Die Veranstaltungsreihe „Mampf und Mukke“ ist ein offenes Angebot für junge Menschen. Die Mitarbeiter der mobilen Jugendarbeit haben ein offenes Ohr, es gibt Musik und Snacks.

Seniorenbeirat stellt neues Programm vor

Der Seniorenbeirat Hermsdorf lädt für Freitag, 19. Januar, um 14 Uhr ins Rathaus zur Seniorenbeiratssitzung ein. Unter anderem soll die Zusammenarbeit mit der Presse besprochen werden sowie das Programm für das neue Jahr. Alle interessierten Senioren seien willkommen.

Der „Schlagerdoktor“ aus Triptis spielt im Klubhaus Crossen

Am Sonntag, 28. Januar, findet im Klubhaus in Crossen zum ersten Mal der „Tanztee“ statt. Bereits ab 14 Uhr lädt das Klubhaus zu Kaffee und Kuchen, bevor der „Schlagerdoktor“ Olaf Lämmer ab 14.30 Uhr in die Tasten greift und für Partystimmung mit Schlagern, Oldies und Stimmungsmusik sorgen will. Auf Wunsch soll es auch Standardtänze geben. Für eine bessere Planung bittet das Klubhaus um eine telefonische Reservierung. Die Karten soll es dann an der Abendkasse geben. Ebenso können die Karten im Klubhaus schon vorher erworben werden. Kontakt: 0173/6426551 oder info@klubhaus-crossen.de