Saale-Holzland-Kreis. Förderschüler im Saale-Holzland-Kreis üben Choreografie mit Springseilen ein. Was der 18-jährige Sebastian Koch von diesem Sport hält.

Sebastian Koch ist ein sportlicher Schüler. Der 18-Jährige aus Kraftsdorf, der sich in seinem letzten Schuljahr am Förderzentrum „Christopherus“ in Hermsdorf befindet, einer Schule für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, fährt gern mit dem Rad, spielt Fußball und auch am Schwimmunterricht hat er große Freude. Sein Lieblingsverein ist der FC Bayern München. „Die mag ich einfach sehr.“

Saale-Holzland: Seilspringen in der Gerd-Pillau-Sporthalle Hermsdorf für 31 Förderschüler

Am 16. Januar war Sebastian Koch beim Seilspringen in der Gerd-Pillau-Sporthalle in Hermsdorf anzutreffen. Gemeinsam mit 30 Mitschülern im Alter von 13 bis 18 Jahren nahm er am „Skipping Hearts“-Workshop der Deutschen Herzstiftung teil, den Sportlehrerin Simone Macholdt zum zweiten Mal für die Schüler des Förderzentrums organisiert hatte. „Skipping hearts heißt übersetzt ‚springende Herzen‘“, klärte Trainerin Kathrin Heil aus Jena ihre jungen Teilnehmer gleich zu Beginn auf. Und „Rope Skipping“, die sportliche Form des Seilspringens mit einem Kunststoffseil, mache nicht nur großen Spaß, sondern sei auch noch gut für das Herz. „Wenn man regelmäßig trainiert, gewöhnt sich das Herz an die Belastung. Der Herzmuskel wird immer stärker, das Herz schlägt kräftiger und nicht mehr so schnell.“

Wie alle anderen Kinder und Jugendlichen, so gab auch Sebastian Koch bei der Erwärmung, bei den Einzel- und Partnersprüngen, bei der Verwendung des langen Springseils und beim Einstudieren einer kleinen Choreografie, die später noch etwa 20 Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren des Förderzentrums gezeigt wurde, sein Bestes. „Das Seilspringen macht Spaß“, sagte er und erzählte, dass er sich sogar nach dem Workshop im vergangenen Schuljahr ein Seil gekauft habe. Ganz so oft komme es allerdings nicht zum Einsatz. Schließlich haben seine Eltern einen großen Bauernhof, auf dem es auch für ihn immer viel zu tun gibt. „Ich füttere die Hasen, fahre mit meinen Eltern zu den Kühen und kümmere mich mit um die Hühner.“

Trainerin Kathrin Heil beim Seilspring-Workshop mit Schülern des Förderzentrums „Christopherus“ in Hermsdorf. © Ute Flamich | Ute Flamich

Zudem arbeitet der 18-Jährige zweimal in der Woche für jeweils sechs Stunden in einem Seniorenpflegeheim im Geraer Ortsteil Rubitz. Nach der Schule möchte er in der Altenpflege eine Ausbildung absolvieren. „Das ist sein Beruf, er ist sehr kameradschaftlich und hilft gern“, sagte Lehrerin Simone Macholdt. Eine andere Möglichkeit sei das Arbeiten in einer geschützten Werkstatt. „Dafür ist Sebastian aber zu gut.“