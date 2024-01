Berlin/Eisenberg. Traditionsunternehmen EWU aus dem Saale-Holzland rechnet wieder mit einem Besucheransturm

Sie gilt als eine der ältesten noch existierenden Wurstfabriken in der Region und ist weit über die Grenzen hinaus für ihre Spezialitäten bekannt: die EWU Thüringer Wurst und Spezialitäten GmbH. Auch in diesem Jahr wird das traditionsreiche Unternehmen als einzige Firma aus dem Saale-Holzland-Kreis mit einem Stand auf der Internationalen Grünen Woche Berlin, der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, vertreten sein. Insgesamt werden rund 1400 Aussteller vom 19. bis 28. Januar internationale und regionale Spezialitäten in Berlin präsentieren. Erwartet werden Produzenten und Unternehmen aus 61 Ländern.

EWU seit vielen Jahren in Berlin

EWU zählt seit vielen Jahren zu den Ausstellern der Grünen Woche. 1894 in Eisenberg gegründet, produziert man seit 1995 die Original Thüringer Rostbratwurst, Wurst und Spezialitäten am neuen Produktionsstandort in Serba. Jährlich werden rund 3500 Tonnen Fleisch sowie Gewürze und andere Zutaten verarbeitet, mit der Original Soljanka ist das Unternehmen deutschlandweit Marktführer. Punkten kann EWU aber auch mit ihrer Thüringer Rostbratwurst, einer Spezialität, die weit über die Grenzen von Thüringen hinaus bekannt ist. Das Unternehmen mit über 65 Mitarbeitern erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von über 10 Millionen Euro.

1,5 Tonnen Roster aus Thüringen

Auf der Grünen Woche wollen die Thüringer Wurstproduzenten, die sich in Berlin präsentieren, wieder über 1,5 Tonnen Rostbratwürste verkaufen. „Die Besucher schätzen die Thüringer Spezialität“, sagt EWU-Vertriebsmanager Stefan Frühauf auf Nachfrage. Mit vor Ort werde ein sechsköpfiges EWU-Team sein. Den Preis für eine Thüringer Roster werde man auf Höhe des Vorjahres belassen.

Eine der wichtigsten Messen für EWU

Für Frühauf ist die Grüne Woche eine der wichtigsten Messen, um das Unternehmen EWU mit seinen Produkten zu präsentieren. „Die langjährige Tradition, unsere engagierten Mitarbeiter, hauseigene Rezepturen, strenge, neutrale Kontrollen und ein exakter Herkunftsnachweis machen unsere EWU-Originale so lecker. Handwerkliches Know-how und der hohe Qualitätsanspruch sorgen dafür, dass sie auch weit über die Landesgrenzen Thüringens beliebt sind. Wir beliefern nicht nur den gesamten Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, sondern auch viele Gastronomiekunden“, nennt der regionale EWU-Vertriebsleiter Stefan Frühauf einige Gründe, warum für das Unternehmen eine Präsenz in Berlin so wichtig ist.

Stolz ist man in Serba, dass die Thüringer Rinderrouladen im Glas zu einem Verkaufsschlager geworden sind. „Konserven werden beim Verbraucher ja oft kritisch gesehen, aber wir überzeugen mit Qualität, Haltbarkeit und handwerklichem Können.“ So würden die Rouladen selbst zugeschnitten, nach traditionellem Rezept gefertigt, angebraten und in Gläsern abgefüllt.

Bald Werksverkauf in Serba

Frühauf hofft, dass der millionenteure Erweiterungsbau am Standort Serba noch Ende dieses Jahres fertiggestellt werden kann. Sieben Millionen Euro investiert EWU derzeit in die Erweiterung ihrer Produktions- und Lagerflächen. Hinzu kommen der Bau eines neuen Werksverkaufs, die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage und die komplette Erneuerung der Abwasserbehandlungsanlagen sowie des Feuerlöschteiches. Mit einer Fertigstellung des Projektes wird im dritten Quartal 2024 gerechnet. Dann könne man in Serba auch wieder in den Werksverkauf einsteigen. Von drei Ladenbauern würden derzeit Angebote vorliegen, sagte Früauf. Die Investition sei ein klares Bekenntnis zum Standort.