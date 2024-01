Saale-Holzland-Kreis. Mit dem Tief Gertrud kann es am Mittwoch zu extremer Glatteisgefahr kommen. Was der Wetterdienst für das Verhalten im Straßenverkehr rät.

Auch vor dem Saale-Holzland-Kreis macht das Tief Gertrud nicht Halt. Am heutigen Mittwoch mahnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) insbesondere im Straßenverkehr zu äußerster Vorsicht. So wird für Eisenberg und Region eine hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz gemeldet. Demnach bestehe eine sehr hohe Glättegefahr im Zeitraum von Mittwoch, 17. Januar, 13 Uhr, bis Donnerstag, 18. Januar, 00.00 Uhr. Gemeldet wird vom DWD zunächst Schneefall, der vorübergehend in gefrierenden Regen mit Glatteisbildung übergeht.