Kahla. In Kahla startet ein Kunstwettbewerb, der die Sicht der Bürger auf ihre Heimatstadt in den Mittelpunkt rückt. Der Gewinner darf an einer besonderen Reise teilnehmen.

