Hermsdorf/Stadtroda. Das sind die Gründe, welche die Inhaberin zur Aufgabe des Bären-Ladens und der Post-Anlaufstelle in Hermsdorf bewogen haben. Filiale in Stadtroda hat ebenfalls zu.

Sie startete mit viel unternehmerischen Engagement durch und zieht nun für sich die Reißleine: Claudia Jungmann, die vor einigen Jahren einen Bären-Treff nebst DHL-Paketshop in Stadtroda und im Mai vergangenen Jahres einen weiteren Bären-Treff inklusivve einer Postfiliale im Hermsdorfer City-Point eröffnete, hat beide Standorte aus unterschiedlichen Gründen aufgegeben.

So bestätigte die Deutsche Post AG diese Woche, dass die Hermsdorfer Postfiliale in der Naumburger Straße 8 „nach dem Überfall nun geschlossen ist und auch nicht wieder eröffnet werden wird.“ Besagter Überfall war allerdings ein Einbruch in die Filiale in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar dieses Jahres. Laut dem Polizeibericht hatten sich Unbekannte durch das Aufhebeln zweier Türen gewaltsam Zugang zu dem Shop verschafft.

Vollen Tresor in Hermsdorf aus dem Boden gerissen

„In dem Lagerraum wurde ein Tresor aus der Bodenverankerung gehebelt und mittels eines Pakettransportwagens in den Außenbereich gerollt. Von dort aus wurde das Beutegut, das sich im Inneren des Tresors befand, auf unbekannte Weise und in bisher nicht bekannte Richtung abtransportiert. Durch den Einbruch wurden Briefmarken im Wert von 5.000 Euro, circa 7.000 Euro Bargeld sowie Lottoscheine im Wert von 5.000 Euro entwendet. An den Türen entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro“ hieß es im Polizeibericht.

Hermsdorf: Inhaberin als „Dreckschwein“ beschimpft

Für Claudia Jungmann war der Einbruch der letzte Tropfen, der in Hermsdorf das Fass zum Überlaufen brachte. Seit der Eröffnung der Hermsdorfer Postfiliale sei es immer häufiger zu verbalen Übergriffen durch die Kundschaft gekommen. „Es gab Vorfälle, da spielte der Migrationshintergrund eine Rolle, aber auch Deutsche, teilweise Ältere, haben sich aggressiv gegenüber meinen Kolleginnen und mir selbst geäußert.“ So sei sie selbst als AfD-Wählerin oder „Dreckschwein“ beschimpft worden, einige Kunden hätten laut ihrem Unmut Luft gemacht, weil ein Paket nicht auffindbar war oder es anderweitige Probleme gab.

Angst um die eigene Sicherheit

„Es sind richtig boshafte Menschen in unseren Shop gekommen. So etwas muss man sich auf Dauer nicht antun, ab einem gewissen Punkt hat man Angst um seine eigene Sicherheit“, sagte Jungmann. So habe es immer wieder Probleme gegeben, wenn Migranten Elektroware in ihr Heimatland schicken wollten. „Da stehen versicherungstechnische Fragen im Raum, die wir nicht lösen können.“

Aber auch Deutsche hätten im Laden herumgepöbelt. Mehrfach habe man die Polizei rufen müssen. „Manche Vorfälle waren an Abartigkeit nicht zu überbieten.“ Die vielfach genannte Verrohung der Gesellschaft – in Hermsdorf habe man sie zu spüren bekommen. „Das ist alles traurig und beunruhigend zugleich.“ Die Leute, das spüre man deutlich, seien unzufrieden mit der Welt.

Polizei bestätigt einige Einsätze in Hermsdorf

Bei der Landespolizeiinspektion Jena bestätigte man auf Nachfrage, dass es fünf bis sechs Einsätze in diesem Bereich in Hermsdorf gegeben habe, allerdings sei dies auf Personen zurückzuführen, die psychisch auffällig seien. Problematische Vorfälle mit Migranten habe es jedoch nach Kenntnis der zuständigen Polizeibeamten nicht gegeben, betonte ein Sprecher.

Anders die Situation in Stadtroda. „Hier erfolgte die Schließung der Filiale aus Personalmangel. Ein Kollegin hat sich in den Ruhestand verabschiedet, damit war der Shop nicht mehr zu halten“, betonte die Inhaberin. „Das ist sehr schade, schließlich haben wir uns eine treue Stammkundschaft aufgebaut.“

Zukunft für Claudia Jungmann ungewiss

Wie es nun weitergeht? Claudia Jungmann weiß es derzeit nicht. Erste Überlegungen, wie man am Markt bleiben könne, gebe es, einen konkreten Plan habe sie aber noch nicht. „Erst mal durchatmen und die Gedanken sortieren“, sagt sie. Mit ihren Bären-Treffs hatte die Unternehmerin im Saale-Holzland ein Alleinstellungsmerkmal. Die Fruchtgummi-Läden-Kette ist normalerweise meist nur in größeren Städten präsent.

Deutsche Post sucht in Hermsdorf einen Nachfolger

Die Deutsche Post teilte unterdessen mit, dass man für Hermsdorf bereits in aussichtsreichen Verhandlungen mit einem Nachfolger stehe. Sobal der Partnervertrag unterzeichnet sei und das genaue Eröffnungsdatum feststehe, werde man die Öffentlichkeit informieren. In der Übergangszeit, bis der neue Standort eröffnet worden ist, bieten sich der DHL Paketshop in der Eisenberger Straße 87 bei „Rewe“ sowie die Postfiliale in der Rodaer Straße 72 bei „Globus“ als Ausweichsmöglichkeit an.

„Weitere Filial-Standorte sowie deren Produktangebote und Öffnungszeiten sind online auffindbar. Ferner stehen die Packstationen in der Eisenberger Straße 120 und in der Eisenberger Straße 82 für den Versand von Paketsendungen zur Verfügung“, informierte der für die Region Mitte zuständige Post-Pressesprecher Alexander Böhm.