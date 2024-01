Saale-Holzland-Kreis. Was im Saale-Holzland-Kreis los ist: Von Extrempianisten im Konzert in Eisenberg bis zur Stadtmeisterschaft im Skatspielen in Hermsdorf.

Saale-Holzland: Start der Skat-Stadtmeisterschaft in Hermsdorf

Am Freitag, 19. Januar, findet im Bergstüb‘l in Hermsdorf die erste von insgesamt fünf Runden der Skat-Stadtmeisterschaft des Skatclubs Hermsdorfer Kreuz statt. Neben der Tageswertung kommen die sechs besten Serien von insgesamt acht in die Gesamtwertung. Beginn ist 18.30 Uhr, gespielt werden zwei Serien à 48 Spiele. Darüber informiert Anja Fietz.

Die Meisterschaft des Jahres 2023 des Skatclubs Hermsdorfer Kreuz sicherte sich Jens Plötner aus Hermsdorf mit 2009 Punkten. Auf Rang 2 kam Waldemar Cyrnia aus Weißenborn mit 1986 Punkten. Bronze ging an Bernd Wolfrum aus Gera mit durchschnittlich 1985 Punkten.

Erster Gottesdienst zur deutschlandweiten Gebetswoche am 21. Januar in der Eisenberger Stadtkirche

Zum ersten Gottesdienst zur deutschlandweiten 178. Gebetswoche der Evangelischen Allianz laden die evangelischen Kirchengemeinden der Region Eisenberg und die Connectkirche Eisenberg am Sonntag, 21. Januar, um 10 Uhr in die beheizte Stadtkirche Eisenberg ein.

Zum Thema „Gott lädt ein – eine Vision für die Mission“ wird der Musiker und Evangelist Lutz Scheufler darüber predigen, wie Gemeinden für Menschen einladend sein und werden können. Der Gottesdienst ist geplant mit Kindergottesdienst, einem Anspiel der Jugend, Liedern des Spontanchors und der Gelegenheit, beim anschließenden Kirchencafé miteinander ins Gespräch zu kommen.

Weitere Veranstaltungen zum Thema der Gebetswoche der Evangelischen Allianz werden sein der Gottesdienst am 25. Februar, 10 Uhr, in den Räumen der Connectkirche in der Jenaer Straße 32 a, und zwei Gebetsabende am 25. Januar im Luthersaal am Markt 11 sowie am 22. Februar in den Räumen der Connectkirche jeweils um 17 Uhr.

Sanfte Gymnastik im Klubhaus Crossen im Saale-Holzland-Kreis

Am Montag, 22. Januar, um 10 Uhr wird wieder zum Sport unter dem Motto „Sanfte Gymnastik für Körper & Geist mit Marion“ eingeladen. Die Veranstaltung findet jeden Montag im Klubhaus Crossen in der Hauptstraße in Crossen an der Elster statt. Klubhausleiterin Carla Meißgeier ist zu erreichen unter Telefon: (036693) 248727, Mobil: 0173 6426551 und per E-Mail unter: info@klubhaus-crossen.de.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Spielenachmittag am 18. Januar in Stadtrodaer Seniorenbegegnungsstätte

Zum Spielenachmittag wird am 18. Januar, 13 Uhr wieder eingeladen in die Seniorenbegegnungsstätte im Anbau des Schützenhauses in der August-Bebel-Straße 1 in Stadtroda.

Werkstattkonzert am 19. Januar in der Pianofabrik in Eisenberg

Zu einem Werkstattkonzert wird am 19. Januar, 18 Uhr eingeladen in die Pianofabrik „Wilhelm Steinberg“ in Eisenberg.

Das Duo „Be-Flügelt“, das sind Andreas Güstel und Julian Eilenberger alias „Die Extrempianisten“, präsentiert ein Konzert von Klavierkompositionen „work in progress“ an einem Ort, an dem Klaviere erst entstehen. Und nicht nur irgendwelche. Sondern jene Klaviere, mit denen das Duo in ganz Europa unterwegs gewesen ist. Die Klavierspieler wollen ihr Konzert interaktiv gestalten.