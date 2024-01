Kahla. Die Volleyball-AG der Regelschule Kahla hat neue Trikots bekommen. Gesponsert hat diese ein Unternehmen aus Jena.

Die Volleyball-Arbeitsgemeinschaft (AG) der Regelschule „Johann Wilhelm Heimbürge“ aus Kahla hat 50 neue Trikots bekommen. Gesponsert hat diese das Unternehmen Schott aus Jena. Markus Wohlfarth und Maik Dirumdam überreichten die Trikots in dieser Woche an die Schülerinnen und Schüler der Volleyball-AG sowie Schulleiterin Sabine Herold.

„Wir sind äußerst dankbar für die Unterstützung durch Schott. Dieses Sponsoring ermöglicht es uns, den Schülerinnen und Schülern nicht nur eine sportliche Perspektive zu bieten, sondern es fördert auch den Teamgeist und das Gemeinschaftsgefühl in unserer Schule“, so Sabine Herold. Markus Wohlfarth sagte wiederum: „Schott legt großen Wert darauf, Bildungsprojekte vor Ort zu unterstützen. Die Förderung von Sportaktivitäten in Schulen ist eine Investition in die Zukunft und eine Möglichkeit, junge Talente zu fördern.“