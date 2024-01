Pretschwitz/Berlin. Jungzüchter aus dem Saale-Holzland-Kreis stellen sich am Samstag in Berlin einem Wettkampf.

Am Freitag öffnet in Berlin wieder die Internationale Grüne Woche im Ausstellungszentrum am Funkturm ihre Pforten. Aussteller aus der ganzen Welt werden dort ihre Produkte aus Ackerbau, Viehzucht und Nahrungsgüterwirtschaft präsentieren. Neben zahlreichen Ausstellern aus Thüringen werden auch drei junge Pferdesportlerinnen aus Pretschwitz als Aktive in Berlin dabei sein. Johanna Kupfernagel, Lilly Wilsch und Valentina Draht werden eine der beiden Mannschaften des Pferdezuchtverbandes Sachsen- Thüringen bei der Jungzüchterrallay der deutschen Pferdezuchtverbände verstärken, die am Samstag auf der Grünen Woche stattfinden wird.

Beste Jungzüchter des Landes vor Ort

Bei diesem Wettkampf müssen die besten Jungzüchter des Landes zuerst in einem Team von sechs Wettkämpfern Theoriefragen rund um das Pferd, wie zum Beispiel Fütterung, Pflege, Gesundheit Zucht und Haltung beantworten. Der zweite Teil des Wettkampfes besteht darin, ein zugelostes Pferd einer Jury fachgerecht zu präsentieren. Zuletzt kommt der für das Publikum spannendste Teil des Wettkampfes. Das gesamte Team kämpft in einer Staffel mit Aufgaben rund um den Pferdesport darum, verschiedene Aufgaben in möglichst geringer Zeit zu erfüllen. Das Ganze wird in der großen Viehhalle der Messe vor mehreren hundert Zuschauern aus der ganzen Welt ausgetragen.

In Pretschwitz wird die Jungzüchterarbeit seit Jahren intensiv betrieben. Mehrmals in Jahr finden Jungzüchternachmittage statt bei denen sich Wissen und Können angeeignet werden kann. Am vergangenen Samstag wurde in Ilmenau-Oberpörlitz noch einmal alles in Berlin geforderte trainiert, so dass die drei für Berlin gut gerüstet sind. Um 9 Uhr in Berlin starten zu können geht es am Samstag 6 Uhr in Eisenberg zusammen mit den Sportlerinnen aus Ilmenau auf den Weg.