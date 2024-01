Eisenberg. Im Rahmen des Projektes sollten sinnvolle Dinge hergestellt und an die Gesellschaft zurückgegeben werden, es gab Plätze für 15 Langzeitarbeitslose. Damit ist Schluss.

Noch im September vergangenen Jahres eröffnete die ÜAG am Standort in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Eisenberg feierlich einen Tauschschrank und stellte in diesem Rahmen das Projekt „Meilenstein“ vor. Dieses war von dem vorherigen Träger, dem Deutschen Caritasverband übernommen und weitergeführt worden und richtete sich als Beschäftigungsprojekt an Langzeitarbeitslose. Am 31. Dezember vergangenen Jahres musste das Projekt nun aus finanziellen Gründen beendet werden, lässt Michael Strosche, der Leiter vom Bereich Arbeit der ÜAG , einem Anbieter für Bildungs- und Arbeitsmarktdienstleistungen mit Hauptsitz in Jena, auf Anfrage wissen. Finanziell unterstützt worden war das Projekt durch das Jobcenter Saale-Holzland-Kreis.

Tauschschrank ist nach Hermsdorf umgezogen

Der Tauschschrank sei nun im benachbarten Hermsdorf zu finden. Der konkrete neue Standort war Strosche nicht bekannt. Im Rahmen des „Meilenstein“-Projektes waren eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter beschäftigt. Wie Strosche informierte, konnte eine der beiden Mitarbeitenden übernommen werden. 15 Teilnehmerplätze für Langzeitarbeitslose habe man im Rahmen des Meilenstein-Projektes betreut. „Das Angebot fällt nun in Eisenberg weg“, sagt Strosche. „Es tut uns sehr leid“.

Im Rahmen des „Meilenstein“-Projektes sollten sinnvolle Dinge hergestellt und an die Gesellschaft zurückgegeben werden. So zählte zu den Räumlichkeiten in der Carl-von-Ossietzky-Straße neben einer Tischlerei für kreative Holzarbeiten unter anderem eine Fahrradwerkstatt, in der alte Drahtesel wieder aufpoliert und fahrbar gemacht wurden. Die Instandsetzung der Räder wurde mittlerweile nach Jena verlagert.