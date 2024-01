Crossen. Nach einem Eigentümerwechsel gibt es Bewegung am Standort der Sparkasse Jena-Saale-Holzland in Crossen.

„Wir als Gemeinde möchten, dass die Sparkasse bleibt“, sagt Bürgermeister Herbert Zimmermann (BI Holzland) im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss in Crossen. Da das Gebäude in der Schloßstraße 33, in dem die Sparkasse ansässig ist, verkauft worden sei, bestehe die Sorge, der Standort der Bank könnte verloren gehen. Im Dorf gebe es bereits viel Gerede, weiß Zimmermann. Deshalb habe man dieses Thema jüngst auch an Landrat Andreas Heller (CDU) herangetragen. Dieser habe versichert: „Die Sparkasse bleibt in Crossen präsent“. Nachdem bereits die Volksbank keine Anlaufstelle mehr im Ort biete, solle mindestens eine Anlaufstelle für Bankgeschäfte, besonders mit Blick auf ältere Bürgerinnen und Bürger, bleiben, meint Zimmermann. Anbieten wolle die Gemeinde nun, dass die Sparkassen-Filiale bei Bedarf im Klubhaus integriert werden könnte. Aber auch von der Option, dass die Bank künftig im neuen Penny-Markt Einzug halten könnte, habe man bereits gehört.

Sparkasse Jena-Saale-Holzland in Crossen: „Wir bleiben vor Ort“

Sparkassen-Vorstand Thomas Neupert bestätigt indes auf Anfrage den Eigentümerwechsel. Zum 30. Juni habe man den Mietvertrag am Standort in Crossen gekündigt. „Aber ich kann Entwarnung geben“, sagt Neupert. „Wir bleiben vor Ort“. Auch die vorhandenen Dienstleistungen am SB-Terminal (Selbstbedienungsterminal) der Sparkasse Jena-Saale-Holzland in Crossen werde man in Zukunft nicht einschränken. Sowohl Geldautomat als auch Bezahlterminal sollen bleiben. Mit der Gebäudeeröffnung in der Schloßstraße, schätzungsweise Ende der 90er-Jahre, sei man in Crossen eingezogen, weiß Neupert. Zu Beginn war es noch eine Filiale, später wurde der Standort in ein SB-Terminal umgewandelt. Wo der neue Standort der Sparkasse in Crossen sein wird?

Aus Sicht der Sparkasse verbessert sich die Lage. In Zukunft wird die Bank in der Bahnhofstraße 10a im Bereich des neuen Penny-Marktes zu finden sein. Konkreter: auf dem Parkplatz des Supermarktes. Dort entsteht ein sogenannter SB-Pavillon, das heißt, man ist unabhängig von den Öffnungszeiten des Marktes. In Bad Klosterlausnitz gibt es bereits eine kleinere Variante eines solchen SB-Pavillons.

So steht es um die Standorte der Sparkasse Jena-Saale-Holzland im Landkreis

Ob weitere Änderungen an den Standorten der Sparkasse im Landkreis ins Haus stehen? Auch hier habe er eine gute Botschaft, lässt Thomas Neupert wissen. Mit Blick auf das Nutzungsverhalten der Kundschaft habe es im vergangenen Jahr einige Änderungen gegeben. „Für dieses und nächstes Jahr bleibt an den Standorten aber alles wie es ist“, sagt Neupert. Natürlich werde in regelmäßigen Abständen geschaut und geprüft, ob die Standorte rentabel sind. Wichtig sei jedoch, dass auch die Flächenabdeckung im Blick behalten wird. Sollte zum Beispiel ein Standort eher wenig angenommen werden, im näheren Umkreis fehlt es jedoch an Alternativen für die Kundschaft, versuche man, an den betroffenen Standorten dennoch festzuhalten, erklärt Thomas Neupert. Aktuell betreibt die Sparkasse Jena-Saale-Holzland im gesamten Landkreis elf SB-Terminals und zudem sechs Filialen mit Personal.