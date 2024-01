Kahla. Zur Berufs- und Ausbildungsmesse in Kahla sollen sich Unternehmen und Jugendliche kennenlernen können. Die Organisatoren können vorab einen neuen Rekord verkünden.

Seit vielen Jahren hat die Berufs- und Ausbildungsmesse einen festen Platz im Terminkalender der Stadt Kahla. Für die nächste Auflage am Freitag, 2. Februar, kann ein neuer Rekord an Ausstellern verkündet werden. „Es werden sich 43 Unternehmen beteiligen. In den Vorjahren waren es so um die 30 gewesen“, sagt Ines Heßler, die bei der Stadt Kahla für die Veranstaltungsplanung zuständig ist.