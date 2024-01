Saale-Holzland. Wichtig für Tiere und Pfleger: die Sanierung der Innenräume des Känguru-Hauses. Eine finanzielle Hilfsaktion für dieses Projekt hat es bereits gegeben.

Schneebedeckt ist das Außengelände der Bennettkänguru-Bande am 18. Januar im Eisenberger Tiergarten. Acht Känguruböcke und vier Weibchen warten schon ungeduldig aufs Frühstück. Salatblätter, Bananenscheiben, Möhrenstücke und gekochte Kartoffeln werden an diesem Morgen in zwei Schüsseln serviert. Ohne Scheu versammelt sich ein Großteil der Tiere um die Futternäpfe und beginnt zu schnurpsen. Ein etwa vier Monate altes Baby schaut aus dem Beutel seiner Mutter hervor und leckt am Schnee. „Eigentlich sind Kängurus Grasfresser“, sagt Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter und erzählt, dass einst Rollrasen im gesamten Känguru-Gehege verlegt war. Der sei allerdings aufgrund der Trockenheit im Sommer des Folgejahres eingegangen.

Saale-Holzland: Auch Stolperfallen für die Tierpfleger müssen im Känguru-Haus beseitigt werden

Auch wenn die Kängurus momentan ohne frisches Gras auskommen müssen, sollen sie doch an anderer Stelle mehr Komfort erhalten: Ihr Wohnzimmer, der Innenbereich des etwa 50 Quadratmeter großen Häuschens, das auf ihrer Anlage steht, wird in diesem Jahr saniert. „Da kommt Gussasphalt rein, die Wände werden neu verkleidet und die Elektrik wird ebenfalls erneuert“, sagt der Tiergartenleiter. Das sei sowohl für die Tiere als auch für ihre Pfleger wichtig. Denn die zwei Innenräume ließen sich nur schwer säubern und einige Stolperfallen für die Tierpfleger müssten ebenfalls dringend beseitigt werden. Mathias Wiesenhütter schätzt, dass mit den Arbeiten im April begonnen werden kann und dass mindestens 6000 Euro in dieses Vorhaben fließen.

Einen Teil davon – 1661,53 Euro – steuert die Volksbank Eisenberg dank ihrer jährlichen Weihnachtsspendenaktion bei. Vom 1. bis zum 24. Dezember vergangenen Jahres waren die Bankkunden dazu aufgerufen, konkret für dieses Projekt im Eisenberger Tiergarten zu spenden. „Zusätzlich haben unsere Kollegen fleißig Plätzchen gebacken, die wir tütenweise verkauften“, sagt Kristina Glaaß, die bei der Bank für das Marketing zuständig ist. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Jeannine Prüfer stattete sie Mathias Wiesenhütter, der Känguru-Bande und Maskottchen „Kolo“ am 18. Januar einen Besuch im Tiergarten ab, um den symbolischen Spendenscheck zu überreichen.

Bei dieser Gelegenheit erzählte der Tiergartenleiter davon, was sich zum Teil vor seiner Zeit im heutigen Känguru-Gehege zutrug: Auf der etwa 400 Quadratmeter großen Fläche lebten im Jahr 1992 noch Rothirsche. „Das war nicht gut, die Tiere brauchen viel mehr Platz.“ Das Gehege sei durch einen sogenannten Hochzeitsgang getrennt gewesen. Dieser ausschließlich für die Hirschkühe passierbare Gang verhindert üblicherweise das Eintreten des Bocks in den abgetrennten Bereich während der Brunft. Unglücklicherweise aber konnte der Hochzeitsgang den Hirsch nicht von den Kühen fernhalten – und er habe die Kühe getötet. Als der Hirsch 1995 selbst starb, stand das Areal mit dem Häuschen darauf zunächst leer. „1998 haben wir dort unser erstes Känguru-Paar angesiedelt“, sagt Mathias Wiesenhütter. Mit dem Nachwuchs und Aufbau einer kleinen Gruppe wollte es die ersten Jahre nicht so richtig klappen. „Erst, als wir 2018 einen Kängurubock aus Neumünster über das Tiergehege in Zeulenroda-Triebes abholen konnten, funktionierte es.“

Von links: Maskottchen „Kolo“, Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter sowie Jeannine Prüfer und Kristina Glaaß von der Volksbank Eisenberg. © Ute Flamich | Ute Flamich

Der Tiergartenleiter geht davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis sich weiterer Nachwuchs bei den Kängurus einstellt. „Vielleicht haben wir um Ostern herum zwei weitere Babys.“