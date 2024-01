Dornburg/Neuengönna. Zum „Winterzauber“ wird an diesem Wochenende an das Rokokoschloss in Dornburg eingeladen. Auch in Camburg und Neuengönna gibt es Veranstaltungen.

Pünktlich zum „Winterzauber am Rokokoschloss“ hat es in Dornburg geschneit. In stimmungsvoller Atmosphäre lädt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit den Dornburger Vereinen und der Grundschule Stiebritz am Sonntag, 21. Januar, ab 13.30 Uhr ans Schloss ein.

Winterliche Lieder beim Konzert mit „Que pasa“ um 14 Uhr und eine Taschenlampenführung für Kinder im Rokokoschloss (17 und 18 Uhr) werden angekündigt, ebenso am Teeplatz ein wärmender Feuerkorb, heiße Getränke und Waffeln. Auch der Rost brenne. Decke und Sitzkissen mitzubringen, wird empfohlen.

Eine Anmeldung für das Konzert und eine Führung ist bei der Schlossverwaltung telefonisch unter 036427/215130 möglich.

Preisskat in Neuengönna

Zum Preisskat wird an diesem Sonntag, 21. Januar, in das Dorfgemeinschaftshaus von Neuengönna eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr. Der Einsatz beträgt zehn Euro. Der Schützenverein hat ein kulinarisches Angebot vorbereitet, teilt Robert Heyne mit.

Neujahrspunsch in Camburg

Der Feuerwehrverein Camburg lädt an diesem Sonntag, 21. Januar, zu einem Neujahrspunsch ein. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr auf dem Schießplatz. Für das leibliche Wohl sei ausreichend gesorgt.