Eisenberg. Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises widerspricht den öffentlich gemachten Vorwürfen.

Es ist das Aushängeschild der Waldkliniken Eisenberg und wurde 2020 in großem Stil feierlich eingeweiht: das neue Bettenhaus. Insgesamt 77 Millionen Euro wurden in den Neubau und die Außenanlagen investiert, die nach einem Entwurf des Mailänder Architekten Mattheo Thun errichtet wurden. Gemeinsam mit dem Architekten war für das Haus erstmals in Deutschland ein Konzept verwirklicht worden, das die Aufenthaltsqualität eines Sterne-Hotels für Patienten aller Kassen mit hochklassiger Medizin verbindet. Von den insgesamt 246 Patientenbetten sind nur 13 für Privat-Patienten vorgesehen.

Treppenaufgänge vor den Brandschutztüren

Nun hat Bernd Greibich aus Eisenberg schwere Vorwürfe wegen des Brandschutzes erhoben. „Mittlerweile ist auch klar, dass man die notwendigen Fluchtwege im neuen Bettenhaus vergessen hat einzubauen. Die Treppenaufgänge befinden sich alle vor den Brandschutztüren, welche sich automatisch im Brandfall schließen, und nicht auf den Stationen, um beim sofortigen Verschluß der Brandschutztüren im Brandfall überhaupt noch Patienten evakuieren zu können. Im Brandschutzbereich gibt aber noch weiteren Nachholebedarf, eine Betriebserlaubnis hätte es niemals für die Einrichtung geben dürfen“, schrieb Greibich, der 50 Jahre lang aktives Mitglied des DRK-Bereitschaftsdienstes war, in einem Brief an die Redaktion. Er habe alle zuständigen Stellen informiert, bislang umsonst.

Prüfingenieur findet keinerlei Mängel

Unrichtige Behauptungen? Beim Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises weist man die Vorwürfe nicht nur strikt zurück, sondern verweist auf Prüfberichte und durchgeführte Begutachtungen. Wörtlich heißt es: „Der beauftrage Prüfingenieur für Brandschutz hat am 30. 07. 2020 seine letzte Begehung mängelfrei durchgeführt und am 26. 10. 2020 die Bescheinigung über die Bauausführung hinsichtlich des geprüften Brandschutznachweises zur Baugenehmigung ausgestellt. Als zuständige Baugenehmigungs- und -überwachungsbehörde haben wir am 2. September 2020 eine Gebrauchsabnahme des neuen Bettenhauses nach dem vollständigen Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. Danach konnten wir am 28. 10. 2020 die Schlussabnahmebescheinigung ausstellen und die Nutzung freigeben.“

Kreisbrandinsketion: Brandschutztüren korrekt

Darüber hinaus, so das Landratsamt in einer Stellungnahme, habe des weiteren die zuständige Kreisbrandinspektion des Landratsamtes mit dem Bauordnungsamt am 14. September vergangenen Jahres eine Gefahrenverhütungsschau durchgeführt. „Dabei wurden ebenfalls keine bauordnungsrechtlichen (brandschutztechnischen) Mängel festgestellt. Die Brandschutztüren und Treppenhäuser beziehungsweise -aufgänge erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und entsprechen den technischen Regelwerken.“

Zudem: Das Eisenberger Bettenhaus ist kein x-beliebiges Gebäude. So gewann der von Architekt Matteo Thun und HDR Germany gestaltete Bettenhaus-Neubau bei den internationalen „A+Awards 2021“ des US-Architekturportals „Architizer“ in der Kategorie „Concept: Architecture + Health“ (Konzept: Architektur und Gesundheit) den Publikumspreis.

Projekte aus über 100 Ländern im Wettbewerb

Eine Vielzahl an Projekten aus über 100 Ländern war 2021 zu dem internationalen Architektur-Wettbewerb eingereicht worden, mit dem „Architizer“ in verschiedenen Kategorien Jahr für Jahr die spektakulärsten Gebäude weltweit auszeichnet. Darunter war auch der Neubau der Waldkliniken Eisenberg. Mehr als 400.000 Menschen hatten sich an der Abstimmung auf der Website des renommierten amerikanischen Architektur-Portals beteiligt und für die verschiedenen Projekte auf der ganzen Welt gestimmt. Die Mehrheit des Publikums begeisterte sich in der Kategorie „Concept: Architecture + Health“ für den Neubau des kommunalen Krankenhauses.