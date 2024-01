Eisenberg. Linke Parteien im Saale-Holzland-Kreis schmieden bislang einmaliges Bündnis zur Kommunalwahl im Mai

Die gesellschaftlichen Umbrüche machen auch vor dem Saale-Holzland nicht halt. Was vor wenigen Monaten noch als undenkbar galt, ist seit wenigen Stunden Realität: Erstmals in der Geschichte des Landkreises stellen die Kreisverbände von SPD und der Partei Die Linke einen gemeinsamen Kandidaten für die Landratswahl im Mai dieses Jahres.

Auf einer gemeinsamen Sitzung in der Eisenberger Stadthalle votierten 88 Prozent der 34 anwesenden SPD-Genossen sowie Mitglieder der Linkspartei für die Aufstellung von Markus Gleichmann als gemeinsamen Landratskandidaten. Der 38 Jahre alte Politiker sitzt seit 2019 als Abgeordneter für die Partei die Linke im Thüringer Landtag und ist seit 2020 einer der drei Sprecher des Linke-Kreisverbandes Saale-Holzland. Zudem hat Gleichmann den Vorsitz für die Fraktion Linke/Grüne im Kreistag Saale-Holzland inne.

Drei Mal bei Landratswahlen gescheitert

Noch zur Landratswahl 2018 war der damalige Linke/Grüne-Fraktionschef Knuth Schurtzmann nur für seine Partei in die Landratswahlen gegangen, allerdings verlor der Trockenborn-Wolfersdorfer wiederholt gegen Widersacher und Amtsinhaber Andreas Heller (CDU). Nach der letzten Wahl zog sich Schurtzmann komplett aus der Politik zurück. Sowohl die Linke als auch die SPD mussten dann bei den Kommunalwahlen 2019 erhebliche Sitzverluste im neuen Kreistag Saale-Holzland hinnehmen. So kam die SPD nur noch auf drei statt fünf Sitze.

War dies der Grund, eine Koalition der linken Parteien im Saale-Holzland für die Landratswahl zu schmieden? Gegenwärtig zählen die Kreisverbände von SPD sowie Linken 59 beziehungsweise 85 Mitglieder. Markus Gleichmann nennt das gegenwärtige gesellschaftliche Klima als einen Grund, dass beide Parteien bei der Landratswahl an einem Strang ziehen. „Getrennt verlieren beide“, ist er sich sicher. Und ja, sicherlich gebe es hier und da unterschiedliche Positionen in Detailfragen. Im Kern sei man sich aber einig. „Es wird ein gemeinsames Wahlprogramm geben“, kündigte er nach seiner Nominierung an.

Die Wahlurne stellte die SPD bei der Aufstellung des gemeinsamen Landratskandidaten in Eisenberg. © Frank Kalla | Frank Kalla

Langfristige Entscheidung im Saale-Holzland

SPD-Kreisvorsitzender Moritz Kalthoff stellte unterdessen klar, dass die Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten eine langfristige Entscheidung gewesen sei. „Wir haben seit einem Jahr miteinander intensive Gespräche geführt“, betont er. Was das Thema soziale Gerechtigkeit angehe, da gebe es zwischen beiden Parteien große Schnittmengen. Ein großes Ziel sei es, jungen Familien im Saale-Holzland-Kreis eine Zukunftsperspektive zu bieten. „Gerade im Bereich Bildung kann man viel bewegen.“ Dass Gleichmann auf der Aufstellungsversammlung 88 Prozent der Stimmen erhielt, macht Kalthoff zuversichtlich. „Das ist ein gutes Ergebnis.“

Der Bildungssektor: Auch wenn das gemeinsame Wahlprogramm noch in Arbeit ist, sieht Markus Gleichmann hier den Schwerpunkt der künftigen Arbeit. „Der Schulbau und die Schulnetzplanung spielten in den Gesprächen und auch in der Aussprache eine große Rolle. Bildung liegt ganz klar vorn.“

Mehr Geld für Schulen im Saale-Holzland

Wohl auch, weil hier ein neuer Landrat mit viel Rückenwind Gestaltungsspielräume hätte. So würden Gleichmann sowie die beiden Parteien die Prioritäten bei der Bildung anders setzen und mehr Geld in die Schulen stecken. Zudem will Gleichmann die Gründung einer Gemeinschaftsschule in Kahla weiter unterstützen. „Bürgel sollte kein Einzelfall bleiben.“ Auf 90 Millionen Euro bezifferte der mögliche SPD/Linke-Landratskandidat - noch hat die Wahlkommission nicht abschließend über eine Zulassung der aufgestellten Kandidaten zur Wahl entschieden - allein den Investitionsstau an den Schulen im Saale-Holzland-Kreis.

Gleichwohl ist Gleichmann bewusst, dass Luftschlösser bauen nichts bringt. „Man muss ehrlich bleiben.“ Deshalb will er für mehr Transparenz sorgen und die Bürger ins Boot nehmen. „Das hätte ich vor fünf Jahren so noch nicht gesagt.“ Mehr Transparenz, mehr Geschlossenheit: Thüringens Linke-Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig sagte in ihrer Rede in Eisenberg, es komme in diesen Zeiten darauf an, die Angst zu besiegen und Mut für Thüringen zu zeigen. Antworten mit Fakten zu geben, reiche nicht, es brauche Erzählungen. Dies mache die Menschen groß gegenüber der braun-blauen Schlange, meinte sie mit Blick auf die AfD.