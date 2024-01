Auch in diesem Jahr überzeugte die Showtanzgruppe des Laasdorfer Karneval Club (LKC) mit ihrem Auftritt zum Auftakt der 41.Session. Am Freitag Abend lud der LKC zum Vereinsabend ein. Neben Sponsoren kamen 17 befreundete Vereine nach Laasdorf. 41. Laasdorfer Fasching unter dem Motto "Ob New York, Las Vegas oder Florida, der LKC fährt quer durch Amerika" © OTZ | VEIT HOENTSCH