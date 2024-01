Saale-Holzland.

Landrat lädt zur Bürgersprechstunde ein

Bad Klosterlausnitz. Landrat Andreas Heller führt weiterhin Bürgersprechstunden im Landkreis durch. Die nächste findet am Dienstag, dem 27. Februar 2024, von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz, Markt 3 statt. Interessenten werden gebeten, sich rechtzeitig vorher (spätestens am 26.02.) zur genauen Zeitvereinbarung anzumelden - entweder unter Tel. 036691-70101 oder per E-Mail an presse@lrashk.thueringen.de.

Malzirkel sucht noch Teilnehmer

Hermsdorf. Der Volkshochschulkurs „Mal- und Zeichenzirkel“ sucht noch begeisterte Teilnehmer, die ihre künstlerische Seite entdecken oder weiterentwickeln möchten. Geboten werden vielfältige Techniken: Vom Aquarellmalen über Bleistiftzeichnungen bis hin zu experimentellen Techniken – der Kurs deckt eine breite Palette an kreativen Ausdrucksmöglichkeiten ab. Dozentin Frau Pradel-Schönknecht ist nicht nur leidenschaftliche Künstlerin, sondern auch eine erfahrene Lehrerin, die ihre Expertise gerne teilt und individuelles Feedback gibt.

Der Kurs findet ab 26. Januar jeden Freitag von 17 bis 18.30 Uhr statt. Interesse? Anmeldungen sind auf der VHS-Webseite oder per E-Mail: janine.kraft@shk.vhs-th.de sowie telefonisch unter: 036691 247864-20 möglich.

Eingangszone vom Jobcenter Eisenberg hat zu

Eisenberg. Wie die zuständige Agentur für Arbeit Thüringen Ost mitteilt, bleibt ab dem 1. Februar 2024 die Eingangszone der Arbeitsagentur in Eisenberg dauerhaft geschlossen. Kunden müssen ab dem Zeitpunkt für die persönliche Arbeitslosmeldung entweder in die Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit nach Jena (Stadtrodaer Str. 1) oder nach Gera (Reichsstraße 15) fahren. Gespräche beim Vermittler finden allerdings auch weiterhin in der Geschäftsstelle in Eisenberg statt. Zudem können sich Kunden auch komplett online arbeitslos melden, wenn ihr Personalausweis über diese Funktionalität bereits verfügt und der Inhaber dies auch freigeschalten hat. Alle anderen Dienstleistungen bleiben wie gewohnt auch weiterhin in Eisenberg. Sämtliche Anträge, unter anderem auf Arbeitslosengeld, sind ebenfalls komplett elektronisch möglich.

Unter https://www.arbeitsagentur.de/eservices stehen allen Kunden die digitalen Serviceangebote zu jeder Zeit und ohne Einschränkungen zur Verfügung.