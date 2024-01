Eisenberg. Der 24-jährige Jannis Zänker führt die Familientradition weiter und möchte nach seinem Meister den Betrieb vom Vater übernehmen.

„Ich habe Abi gemacht, aber ich wusste schon in der 10. Klasse, dass ich danach lieber eine Ausbildung will und kein Studium“, sagt der 24-jährige Jannis Zänker aus Eisenberg. Der gelernte Maurer aus Eisenberg besucht gerade einen Meisterkurs. Wenn er fertig ist, ist er Maurer- und Betonbaumeister. Momentan arbeitet er für Michael Döllitzsch in Heideland-Königshofen.

Schon sein Großvater und sein Vater waren Maurer. Alternativ hätte er sich noch für eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung interessiert, aber es blieb beim Maurer. Der größte Teil seiner Mitschüler habe sich nach dem Abitur für ein Studium entschieden. Jannis Zänker sagt, dass am Gymnasium zu den Berufsinfotagen nur Studiengänge vorgestellt wurde, jedoch keine Ausbildungsberufe.

Begabtenförderung im Saale-Holzland nur für die Besten

„Eine Ausbildung macht doch keinen Sinn, wenn ihr eh im Gymnasium seid“, hieß es während der Berufsinfotage. Das sah Jannis Zänker anders. Er habe Erfahrung sammeln können im Handwerk durch Praktika und durch Ferienjobs. „Ich wusste, wie es läuft. Natürlich ist es manchmal nicht einfach, aber man wächst an seinen Aufgaben“, findet der 24-Jährige.

Jannis Zänker wusste nicht nur von Anfang an, was er später mal tun wollte, er bekam sogar dafür eine Begabtenförderung. Noch bei der Gesellenprüfung habe ihn der Prüfer auf diese Möglichkeit hingewiesen. Das Weiterbildungsstipendium unterstützt junge berufliche Talente. Die Voraussetzungen dafür sind mindestens 87 Punkte in der Berufsabschlussprüfung oder ein Durchschnitt, der nicht schlechter als 1,9 sein darf.

Alternativ sei auch eine Platzierung auf dem Treppchen bei einem überregionalen beruflichen Leistungswettbewerb eine Möglichkeit, gefördert zu werden. Auch mit einem begründeten Vorschlag des Arbeitgebers oder der Berufsschule kann man sich für die Förderung bewerben. Diese Art der Begabtenförderung ist ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Viele Abbrecher in der Handwerksausbildung im Saale-Holzland

Die Anzahl der Plätze für besondere Talente sind jedoch begrenzt. Wer es geschafft hat, dem werden die Kosten für die Meisterkurse erstattet aber auch Fahrt- oder Wohnkosten. Jannis Zänker ist fast fertig mit seinem Meisterkurs. Die letzten beiden Lehrgänge richten sich an alle Meister, ganz gleich aus welchem Handwerk. Dort werden Themen wie Buchhaltung oder die Ausbildung von Azubis gelehrt.

Wenn Jannis Zänker fertig ist, darf er selbst Maurer ausbilden, „Falls dann überhaupt noch welche da sind“, scherzt er. Bereits in der ersten Ausbildung haben einige vorzeitig die Ausbildung abgebrochen, erzählt er. Man brauche etwas Disziplin, um die Ausbildung auch abschließen zu können.

Fast 10.000 Euro bis zum Meistertitel

Meisterkurse sind nicht kostenlos. Die ersten fachspezifischen Teile des Kurses für den Meistertitel dauern zwei Jahre und kosten in seiner Branche zwischen 6000 und 7000 Euro. Die fachübergreifende Ausbildung schlägt nochmal mit ungefähr 2500 Euro zu Buche. Geld, was die meisten jungen Leute nicht einfach so zahlen können. Wer keine Begabtenförderung wie Jannis Zänker bekommt, der könne Meister-Bafög beantragen. Bei bestandener Prüfung müsse der Absolvent nur 60 Prozent der Kosten zurückzahlen.

Später möchte Jannis Zänker den Betrieb seines Vaters weiterführen. Auch dafür sei ein Meistertitel wichtig. Wer keinen selbst trägt, aber einen Betrieb führen will, muss mindestens einen Meister einstellen. Das muss Jannis Zänker nach abgeschlossener Prüfung nicht. „Der Meistertitel ist auch eine persönliche Verwirklichung“, sagt er.