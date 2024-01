Saale-Holzland. Wo Skat gespielt wird, es ein Frühstück für jedermann gibt und eine neue Ausstellung eröffnet wurde.

Saale-Holzland: Neue Ausstellung in der Moritz-Klinik in Bad Klosterlausnitz

Der Grafiker und Maler Rainer Marofke stellt vom 22. Januar bis zum 11. April Bilder in Pastell, Öl und Grafik in der Galerie der Moritz-Klinik in Bad Klosterlausnitz aus. Zur Vernissage am Montag musizierte das Ensemble Harfenklang Hermsdorf unter der Leitung von Reinhard Szostak.

Skatturnier in Stadtrodaer Seniorenbegegnungsstätte

Zum Skatturnier wird am Dienstag, 23. Januar, ab 13 Uhr eingeladen in die Seniorenbegegnungsstätte in der August-Bebel-Straße 1 in Stadtroda. Der Seniorenbeirat freut sich über eine rege Teilnahme.

Dienstagsfrühstück und Kulturdienstag im Klubhaus in Crossen

Zum „Dienstagsfrühstück für jedermann - Schlemmen, Plaudern und Genießen“ wird am Dienstag, 23. Januar, ab 9 Uhr eingeladen in das Klubhaus Crossen in der Hauptstraße 12 in Crossen an der Elster.

Ebenfalls ins Klubhaus Crossen wird am Dienstag, 23. Januar, 19 Uhr, eingeladen zu einem multimedialen Reisebericht Teil 2 unter dem Titel „Mit dem Rad 16.000 Kilometer durch Australien“ mit Harald Lasch. Seinen Bericht beginnt Lasch in Sydney, der mit fünf Millionen Einwohnern größten Stadt Australiens. Weiter nimmt er sein Publikum mit auf Panoramastraßen nach Eden, im äußersten Südosten an der Pazifikküste, wo es auch Seelöwen zu sehen gibt.

Weiter geht die Reise auf der bekannten Great Ocean Road, die zu den zwölf Aposteln führt. In Adelaide besuchte Lasch das berühmte „Süd Australien Museum“. Zum Ende des zweiten Teils seiner Reiseberichterstattung stehen ein freiwilliger Besuch in einem alten Gefängnis in Albany an ebenso wie eine lange Wanderung durch uralte Wälder mit bis zu 80 Meter hohen Bäumen.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Stadtrodas Haushaltssatzung 2024 liegt öffentlich aus

Wie die Stadt Stadtroda informiert, liegen der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Stadt für das Haushaltsjahr 2024 in der Zeit vom 22. Januar bis zum 23. Februar öffentlich aus im Dezernat Finanzen in der Stadtverwaltung Stadtroda in der Straße des Friedens 17.