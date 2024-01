Bucha. Zwei Landwirtinnen freuen sich über den Zuspruch für die Bauernproteste im Saale-Holzland-Kreis und erneuern ihre Forderungen – sehen aber Reaktionen der Politik

Wenn Caroline Kunze-Wehlte, Vorständin der Agrargenossenschaft Bucha, und Marika Richter, Vorständin der Agrargemeinschaft Gebirge Kleinkröbitz, an die Bauernproteste der vergangenen Wochen zurückdenken, sind sie noch immer „gerührt“ vom Zuspruch der Bevölkerung. Insbesondere sind ihnen Mütter uns Jena in Erinnerung geblieben, die Plakate mit der Aufschrift „Danke, dass Ihr uns ernährt“ hochhielten, als die Traktorkolonnen durch die Stadt rollten. Gleichwohl sagt Caroline Kunze-Wehlte: „Es fühlt sich an, als sind die Proteste verpufft“.