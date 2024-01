Eisenberg. Im Eisenberger Pub „The Sherlock Holmes“ gastiert Deutsch-Rock-Sängerin Christina Rommel.

Am Sonntag, 28. Januar, steht das erste große Konzert-Höhepunkt in diesem Jahr im Eisenberger Pub „The Sherlock Holmes“ an. Mit Christina Rommel gastiert ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) eine der erfolgreichsten Deutsch-Rock-Sängerinnen dieser Tage mit ihrer Band in der Kreisstadt.