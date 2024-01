Saale-Holzland/Berlin. Jungzüchter-Rallye in der Hauptstadt: Drei Pretschwitzer Pferdesportlerinnen treten mit Siegerpokal die Heimreise an.

Einmal in der großen Halle der Tierzüchter bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin ganz vorn zu stehen und den Siegerpokal zu erhalten, das ist der Traum eines jeden Jungzüchters in der Bundesrepublik seit vielen Jahren. Dieser Traum wurde jetzt für die drei Pretschwitzer Pferdesportlerinnen Johanna Kupfernagel, Lilly Wilsch und Valentina Draht wahr.