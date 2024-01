Hermsdorf. Der Seniorenbeirat will die Veranstaltung nutzen, um über alles Wichtige am Lebensabend zu informieren.

Kaum hat das neue Jahr begonnen, kam der Hermsdorfer Seniorenrat im Rathaus zusammen, um gemeinsam zu planen, was in den kommenden Monaten geschehen soll. Es stand viel auf der Agenda. Neben der beliebten Verkehrsteilnehmerschulung und der Seniorenkirmes ging es beim letzten Treffen auch um einen Besuch der Regelschule, um das Projekt „Agathe“, welches vor allem alleinstehende Senioren ansprechen soll und in den nächsten Monaten neue Mitstreiterinnen bekommt.