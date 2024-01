Saale-Holzland-Kreis. Von einer Blutspendeaktion in Eisenberg, Rolf Sakulowski zu Gast in Hermsdorf und weiteren Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis.

Blutspendeaktion in Eisenberg

Das Deutsche Rote Kreuz lädt in Eisenberg am Donnerstag, 1. Februar, 14 bis 19 Uhr, zum Blutspenden im Feuerwehrgerätehaus am Schützenplatz 3 ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen einen gültigen Personalausweis mitbringen. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit der Terminreservierung gibt es im Internet unter www.drk-blutspende.de. Fragen können zudem telefonisch unter der kostenfreien Nummer 08001194911 beantwortet werden.

Rolf Sakulowski zu Gast in Hermsdorf

Der Freundeskreis Hermsdorfer Gespräch lädt für den 18. Februar zur 197. Veranstaltung, um 19 Uhr in die Stadtbibliothek Hermsdorf ein. Zu Gast ist Rolf Sakulowski mit seinem Buch “Verlorenwasser – Das Schattenkommando”. In seinem Roman beleuchtet der Autor sehr geschickt im Rahmen einer fiktiven Handlung in Vergangenheit und Gegenwart die Aktivitäten einer Antiterrorgruppe in der DDR. Die Existenz dieser „Diensteinheit IX” war und ist bis heute weitgehend unbekannt. Um so anschaulicher sind die Einblicke in die damalige Zeit, ihre Bestimmungen, Handlungen und Ängste. Interessant und spannend entsteht ein Bild, welches bis heute nachwirkt. Es findet sich ein Baustein im Bild der DDR. Rolf Sakulowski studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen in Postdam und dreht seit über 20 Jahren Filme im In- und Ausland. Für den MDR realisierte er 2003 „Das unsichtbare Kommando”, eine Dokumentation über eines der letzten Geheimnisse der DDR: die „Diensteinheit IX”.

Der Gast wird aus seinem Buch lesen und mit dem Publikum ins „Hermsdorfer Gespräch” kommen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Neue Tour der Wandergruppe Kontakte Hermsdorf

Die Wandergruppe Kontakte Hermsdorf will ökologisch am Donnerstag, 1. Februar, die Natur und Geheimnisse um Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz erkunden. Von Hermsdorf aus ohne große Anstiege gibt es im Anschluss eine Führung in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz. Anschließend wird zur Mittagsrast eingekehrt – zur Stärkung und Erholung. Leichter Wanderweg von circa zehn Kilometern. Der Start ist um 9 Uhr am Bahnhof/Busplatz in Hermsdorf. Abschluss der Tour wird gegen 14.30 Uhr sein. Herzliche Einladung an alle Wanderfreudigen, die gemeinsam Unbekanntes und Bekanntes erwandern möchten (Wanderplan 2024 wird gereicht). Anmeldungen bitte telefonisch unter 036426/20123 bei Uschi Dawidowski .

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Bundesagentur für Arbeit lädt zum „Girl´s und Boy´s Day“ am 25. April

Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt, findet am 25. April der diesjährige Girls´Day und Boys´Day statt. Gesucht werden Unternehmen und Einrichtungen, die bereit sind, Schülerinnen und Schüler bei der Berufs- und Studienwahl zu unterstützen. Mit ihrem Engagement erschließen sich beteiligte Firmen wertvolle Personalressourcen für die Zukunft und helfen mit, Rollenklischees abzubauen. Es ist wichtig, das Berufswahlspektrum der Jugendlichen zu erweitern, damit sie sich bei der Berufswahl an ihren Interessen und Fähigkeiten orientieren. Ziel der Aktionstage ist es, Mädchen und Jungen praktische Erfahrungen in Berufen und Studienfächern zu vermitteln, in denen Frauen oder Männer jeweils unterrepräsentiert sind. Der Girls´Day bewirbt die sogenannte MINT- Berufe (Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und der Boys´Day die Bereiche Erziehung, Gesundheit, Pflege und Soziales.

Im Ergebnis vergangener Aktionstage konnten sich viele Jugendliche vorstellen, bei dem Unternehmen wo sie waren, ein Praktikum zu machen oder später einmal eine Ausbildung oder ein Studium aufzunehmen.

Die Bewerbung der Angebote erfolgt über den zentralen Girls‘Day-Radar beziehungsweise Boys`Day-Radar. Einfach rechtzeitig registrieren, Angebot eintragen und dabei sein.

Nähere Informationen erteilt Manuela Schrodt, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur Thüringen Ost, Tel. 0365 857 238.