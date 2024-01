Saale-Holzland-Kreis. Die IHK lädt zum Sprechtag für Gründer und Unternehmer, in Eisenberg finden Verkehrsteilnehmerschulungen statt. Im Klubhaus in Crossen wird zum ersten Mal zum Tanztee eingeladen.

Neuer Termin für Veranstaltung im Stadthaus Hermsdorf

Die ursprünglich für Freitag, 25. Januar, geplante Veranstaltung mit Richard Löwenherz im Stadthaus Hermsdorf muss aufgrund von Krankheit verschoben werden. Der neue Termin wurde auf den 24. Februar verlegt. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Sitzung des Hauptausschusses in Eisenberg

Am Donnerstag, 1. Februar, 17 Uhr, wird im historischen Ratssaal im Rathaus in Eisenberg zur Sitzung des Hauptausschusses eingeladen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen, dem öffentlichen Teil der Sitzung beizuwohnen. Besprochen werden soll unter anderem der Tagesordnungspunkt „Außerordentliche Kredittilgung im Jahr 2024“.

Sprechtag für Gründer und Unternehmer

Ein Sprechtag für Gründer und Unternehmer findet am Montag, 5. Februar, in Jena im Bildungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK), Zeitzer Str. 2, statt. Von 9 bis 10.30 Uhr erhalten Gründer in einem Vortrag Basisinformationen zu den Schritten in die Selbstständigkeit, den rechtlichen Rahmenbedingungen und möglichen Finanzierungshilfen. Danach steht der Vertreter der IHK für persönliche Gespräche zur Verfügung. Häufig werden Fragen zur Finanzierung, Antragstellungen von Fördermitteln, zum Businessplan oder zur Unternehmensübernahme gestellt .Das Angebot ist kostenfrei. Termine können bei Frank Lenz angefragt werden (Tel. 0365 8553-211).

Wissen über den Straßenverkehr in Eisenberg auffrischen

Der Seniorenbeirat der Stadt Eisenberg bietet auch in diesem Jahr wieder die beliebte Verkehrsteilnehmerschulung in Zusammenarbeit mit dem ADAC an. Seniorinnen und Senioren haben hier die Möglichkeit alles Wissenswerte zur Verkehrssicherheit in einem lockeren Vortrag zu erfahren. Welche Neuregelungen der Straßenverkehrsordnung gibt es? Welche Besonderheiten bringen die Jahreszeiten mit sich? Auf was gilt es bei der sicheren Teilnahme am Straßenverkehr noch zu achten? Diese und mehr Fragen beantwortet Klaus Burkhardt als Verkehrsmoderator des ADAC in dieser kostenlosen Veranstaltung.

Drei Termine stehen zur Auswahl:

• Mittwoch, 28. Februar, ab 14 Uhr im Papstsaal, Steinweg 36

• Mittwoch, 6. März, ab 14 Uhr im Papstsaal, Steinweg 36

• Mittwoch, 10. April, ab 14 Uhr im Papstsaal, Steinweg 36

Hinweis: Im Herbst wird es nochmal drei weitere Veranstaltungen geben. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Veranstaltungen finden im Papstsaal, im Hinterhof der Stadtbibliothek am Steinweg 36 statt. Alle Interessierten werden gebeten, sich vorab telefonisch oder persönlich in der Eisenberg-Information am Markt anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der verfügbaren Plätze jedoch begrenzt.

Anmeldungen: persönlich in der Eisenberg-Information am Markt 26, telefonisch: 036691 / 73 454 oder per E-Mail: info@stadt-eisenberg.de. Der Seniorenbeirat der Stadt Eisenberg freut sich auf eine rege Teilnahme

Der Schlagerdoktor aus Triptis spielt zum Tanz im Klubhaus Crossen

„Wir wollen es im neuen Jahr mit einem neuen attraktiven Angebot in unserem schönen Klubhaus in Crossen probieren“, informiert Klubhauschefin Carla Meißgeier. So wird am Sonntag, 28. Januar, das Klubhaus in Crossen seine Räume zum ersten Mal für einen Tanztee öffnen. Bereits ab 14 Uhr lädt das Team zu Kaffee und Kuchen bevor der Schlagerdoktor, Olaf Lämmer, ab 14.30 Uhr in die Tasten greift und Partystimmung aufkommen lässt.

Olaf Lämmer ist ein erfahrener Musiker, der mit Schlagern, Oldies und Stimmungsmusik auf sein Publikum eingeht, natürlich live gespielt und gesungen oder mit Halbplayback. Auf Wunsch gibt es Standarttänze. Sollte das Publikum schon im Januar in Faschingslaune sein, so ist dies ebenfalls kein Problem. Für eine bessere Planung ist es möglich, vorab telefonisch Plätze zu reservieren. Die Karten gibt es dann an der Tageskasse. Kontakt: 0173/6426551 oder info@klubhaus-crossen.de

red