Kleineutersdorf. Der Fasching in Kleineutersdorf wird in diesem Jahr an einem ungewöhnlichen Ort gefeiert. Zugleich gibt es die Hoffnung auf eine lang ersehnte Rückkehr.

Wenn die Karnevalsgesellschaft Kleedorf (KGK) an diesem Wochenende zum Fasching nach Kleineutersdorf einlädt, wird an einem ungewöhnlichen Ort gefeiert. Denn nach dem Verlust des traditionellen Domizils auf dem Saal und der Corona-Pandemie finden die Veranstaltungen erstmals in einem beheizten Festzelt auf dem Dorfplatz vor der alten Schule statt.

Gleichwohl hofft der Präsident des KGK, Timmy Kobs, darauf, dass der Zelt-Fasching ein Novum bleibt. Bereits nächstes Jahr könnte es zurück auf den Saal gehen. Dies sei um so wichtiger, da sich Kleineutersdorf längst als „kleine Faschingshochburg“ etabliert hat. Die Abendveranstaltungen seien mit bis zu 140 Gästen immer gut besucht gewesen, der KGK hat 64 Mitglieder. „Sie alle haben euphorisch dabei geholfen, den logistisch aufwendigen Zelt-Fasching zu organisieren“, so Kobs.

Zwei Veranstaltungen starten um 15.11 Uhr in Kleineutersdorf

Neben zwei bereits ausverkauften Abendveranstaltungen wird es dieses Wochenende auch einen Kinderfasching sowie einen Oma-Opa-Fasching in Kleineutersdorf geben. Zum Kinderfasching am Samstag, 27. Januar, ist der Eintritt für Kinder frei, die bis zu zwei Begleitpersonen zahlen jeweils fünf Euro. Los geht es um 15.11 Uhr.

Zur gleichen Zeit startet am Sonntag, 28. Januar, der Oma-Opa-Fasching. Der Eintritt kostet dann zehn Euro. Zu beiden Terminen werde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Besonders zu danken sei der Cheforganisatorin Nadine Ludwig und der Chefchoreografin Dagmar Panzer, sagt Timmy Kobs.

Generationswechsel bei der Garde

Besonders sei beim diesjährigen Fasching auch, dass bei der Garde ein Generationswechsel stattfindet. Die altgedienten Mitglieder werden fortan eine Showtanzgruppe bilden, so Timmy Kobs.