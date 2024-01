Hermsdorf/Saale-Holzland-Kreis. Ein neues Journal, eine erste Bildungsreise und jede Menge Kurse: Was die Kreisvolkshochschule Saale-Holzland im neuen Semester zu bieten hat.

„Es bleibt spannend“, kündigt Ines Beese, die Leiterin der Kreisvolkshochschule Saale-Holzland mit Blick auf das bevorstehende Frühjahrssemester an. „Es wurde viel ausgearbeitet“, pflichtet Vereinsvorsitzender Dietmar Möller bei. „Eine erste Neuerung ist unser Journal, das am Freitag geliefert wird“, sagt Beese. In diesem werden unter anderem aktuelle Kursangebote beworben, Kursteilnehmer kommen zu Wort und Dozenten stellen sich vor. Das Journal wird immer einen Fachbereich in den Fokus stellen, in diesem Fall dreht sich alles um den Bereich Gesundheit. Abrufbar wird das neue Journal unter anderem auf der Internetseite der Kreisvolkshochschule sein. Zudem wird das Heft an Bibliotheken und Gemeinden im Landkreis versandt und in den Räumlichkeiten der Volkshochschule sowie in einigen Geschäften, wie zum Beispiel dem Hofladen in Gernewitz, ausliegen.