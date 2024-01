Schkölen. Wer in Karin Warlichs Fußstapfen tritt und welche Veränderungen in der Zahnarztpraxis in Schkölen bevorstehen.

Die ersten Kartons sind schon gepackt: In der Zahnarztpraxis von Karin Warlich kündigen sich Veränderungen an. Die langjährige Zahnärztin bereitet sich auf ihren Ruhestand vor. Im kommenden Monat feiert sie ihren 66. Geburtstag. Überglücklich sei sie vor allem darüber, eine junge Nachfolgerin gefunden zu haben, die ab Mai für die Menschen in Schkölen da ist.

Schkölens Zahnärztin: „Danke für das Vertrauen und die zum Teil jahrzehntelange Treue“

Nach den erreichten Etappen, dem Staatsexamen im Jahr 1983 und dem Fachzahnarzt für allgemeine Stomatologie im Jahr 1989 war Warlich ab Februar 1990 zunächst im Landesambulatorium in Schkölen tätig. Am 1. April 1991 folgte der Schritt in die Selbstständigkeit. Nach 34 Jahren in Schkölen, davon 33 selbstständig, beendet Karin Warlich nun ihre zahnärztliche Tätigkeit zum 1. April. Nachfolgerin Anja Häuser sei sehr kompetent und bestens geeignet, sagt Karin Warlich. Wichtig sei ihr vor allem Danke zu sagen: „Danke für das Vertrauen und die zum Teil jahrzehntelange Treue“.

„Ich stamme aus der Region und bin mit der Umgebung verwurzelt“, sagt Nachfolgerin Anja Häuser. Mit 36 Jahren wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Häuser hat eine kleine Tochter, ist ursprünglich gelernte Zahnarzthelferin und hat im Anschluss in Jena studiert. „Ich erfülle mir einen Lebenstraum“, sagt die 36-Jährige. Sie freue sich sehr darauf, die Patienten in Schkölen weiterbehandeln zu dürfen. Auch eine große Freude seitens der Menschen vor Ort nehme sie wahr. „Ich weiß, wie schwierig es für Patienten ist, einen Arzt zu finden. Eben weil so viele ohne Nachfolger aufhören“.

Einige Jahre habe sie übrigens immer freitags Studenten in der Zahnklinik in Jena betreut. „Das fehlt mir sehr“, sagt Häuser, die die Studentenbetreuung im Zuge ihrer Schwangerschaft habe aufgeben müssen.

Schkölen: Praxisübergabe soll am 1. April erfolgen

Nachdem am 1. April die Übergabe erfolgt ist, beginnen zunächst Umbauarbeiten in der Praxis. Es gebe viele hygienische Standards und bauliche Voraussetzungen, die eingehalten werden müssten, davor habe sie großen Respekt, sagt Häuser. Ab Mitte Mai können voraussichtlich die ersten Patienten in der Praxis von Anja Häuser behandelt werden, Termine werden bereits jetzt vergeben.

„Es wird vieles digital werden müssen“, sagt Häuser. So werde es künftig unter anderem papierlose Patientenakten geben. Entsprechende Daten würden dann parallel oder direkt im Anschluss an die Behandlung mit dem Computer erfasst werden. Nach 33 vergangenen Jahren und mit dem Betreiberwechsel, stehe vieles auf dem Plan, weiß auch Karin Warlich. „Wir wollen auf dem neusten Standard sein“, sagt Häuser. Künftig wolle sie den Patienten der Praxis eine Rundumbetreuung mit Prophylaxe bieten und zweimal pro Woche bis abends geöffnet haben. Unter anderem soll es Putztraining für Kinder geben sowie Zahnreinigungen. „Ansonsten ist jeder willkommen, von klein bis groß, es ist eine Familienpraxis“, sagt Häuser. „Ich bin sehr froh, die beiden jetzigen Fachkräfte behalten zu können“, meint die 36-Jährige. Im Sommer soll zudem eine dritte Fachkraft das Team erweitern.

Wie die Suche nach der Zahnarztpraxis-Nachfolge schlussendlich gelungen sei? „Es war eine glückliche Fügung, dass wir uns über den Weg gelaufen sind“, sagt Karin Warlich. Schon seit ein paar Jahren stehe man in Kontakt. „Die Chemie hat einfach gestimmt“.