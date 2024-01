Eisenberg. Welche Veranstaltungen der EFC in der 5. Jahreszeit plant. Ein Ausblick auf die Faschingssaison.

Der Eisenberger Faschingsclub lädt in diesem Jahr unter dem Motto „Frisch verliebt mit rotem Wein, der EFC wird in Frankreich sein“ zum gemeinsamen Feiern, Tanzen und Spaß haben ein. Los geht es zunächst am Samstagnachmittag, 3. Februar, 14 Uhr, mit dem Kinderfasching. Beim Kinderfasching gibt es für die kleinen Gäste kostenlose Zuckerwatte, Spiele und ein buntes Programm zusammengestellt aus den Tänzen der Jüngsten. „Das Besondere ist immer, dass die Kinder mit den Großen aus dem Verein auf die Bühne einmarschieren dürfen“, sagt Lisa Bauer vom EFC. Am Samstagabend, 3. Februar, geht es zudem ab 21.30 Uhr unter dem Motto „All you can Dance“ hoch her.

Am Wochenende darauf, Samstag, den 10. Februar, ab 19.30 Uhr, lädt der Eisenberger Verein herzlich zum Galafasching sowie zur anschließenden Aftershowparty ein. Am Sonntag, 11. Februar, wird ab 14 Uhr ein Kaffeeklatsch zum Faschingssonntag veranstaltet und am Montag, dem 12. Februar, folgt ab 18 Uhr der Vereins- und Handwerkerfasching. Zum Vereins- und Handwerkerfasching kommen befreundete Vereine mit ihren besten Programmpunkten im Gepäck zu Besuch in die Kreisstadt. In diesem Jahr wird die Veranstaltung zudem erweitert. „Die Handwerker aus Eisenberg sollen die Möglichkeit haben, direkt nach der Arbeit bei uns in der Stadthalle vorbeizukommen. Dort zu essen und zu trinken und mit uns einen gemütlichen und entspannten Abend mit Programm zu haben“, sagt Lisa Bauer.

Auch die Fotobox zum Festhalten von Erinnerungen steht in diesem Jahr übrigens wieder auf allen Veranstaltungen des EFC für die Gäste bereit. Alle Veranstaltungen finden in der Stadthalle in Eisenberg statt. Tickets sind im Vorverkauf bei der Eisenberg-Information, bei Meißner Paper & More sowie Online erhältlich.