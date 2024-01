Kahla. Der Bau der beiden Aufzüge am Bahnhof in Kahla scheint zum endlosen Projekt werden. Die Stadt ist verärgert.

Jan Schönfeld (parteilos), der Bürgermeister der Stadt Kahla, ist zunehmend ratlos. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist auch mit Humor nicht mehr zu ertragen“, sagte Schönfeld während der jüngsten Stadtratssitzung am Donnerstag. So kommentierte er die Situation rund um die beiden Aufzüge am Bahnhof, die die Deutsche Bahn eigentlich bereits im Jahr 2022 in Betrieb nehmen wollte. Veranschlagt waren Baukosten von 2,6 Millionen Euro.