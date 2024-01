Saale-Holzland-Kreis. Warum der alte Hermsdorfer Rathausturm aus dem Jahr 1896 ausgedient hat und jetzt 1:1 neu nachgebaut werden musste.

Das Rathaus in Hermsdorf ist noch immer „oben ohne“. Das könnte sich bald ändern, denn voraussichtlich Mitte Februar soll dem Gebäude in der Eisenberger Straße ein neuer Turm aufgesetzt werden. Zumindest dann, wenn das Wetter mitspielt. Dann rollt wieder ein großer Kran an und der gesamte Rathausvorplatz wird für „die Krönung“ gesperrt.

Anfang November 2023 waren Kran, fleißige Arbeiter und auch Dachdeckermeister Matthias Schwab sowie Zimmermann Klaus Meister schon einmal vor Ort. Damals, um den Turm zurückzubauen. Besonders Feuchtigkeit hatte derart am Gebälk gearbeitet, dass letztlich eine Entscheidung fiel: Der alte Rathausturm aus dem Jahr 1896 ist nicht zu retten und muss ersetzt werden.

Saale-Holzland: Wetterfahne, Zeitkapsel und Turmglocke sind derzeit auch „ausquartiert“ aus dem Hermsdorfer Rathaus

Das hatte weitere Folgen: Mit Abbau des Turms müssen auch Wetterfahne, Zeitkapsel und Turmglocke vorübergehend weichen und ausquartiert werden. Glocke, Wetterfahne und Zeitkapsel kommen in die Schönheitskur, die Kapsel will Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) außerdem mit weiteren Dingen für folgende Generationen füttern. Und weil man in Hermsdorf keine halben Sachen mache, werden gleich noch die zwei Uhrkränze erneuert. „Die zwei Uhren mit den Kränzen drumherum sitzen eine Etage tiefer unter dem Turm an der West- und Nordseite beziehungsweise Straßen- und Parkplatzseite“, sagt Klaus Meister. „Die Uhren bekommen neue Ziffernblätter, die Zeiger bleiben die alten.“ Natürlich sei diese Arbeit Sache des Glockenmeisters.

Geplant waren all diese Maßnahmen nicht. „Wir haben von der Stadt zunächst den Auftrag zur Sanierung der Fassade erhalten“, sagt Daniel Burkhardt, Chef der gleichnamigen Baufirma in Hermsdorf. „2022 wollten wir loslegen, allerdings war damals unsere Kapazitätsgrenze erreicht und wir hatten auch noch Schwierigkeiten mit dem Gerüstbauer.“ So wurde das Projekt auf 2023 verschoben. In Zusammenarbeit mit zwei Ingenieurbüros wurde die Fassadensanierung vorbereitet – sogar mit Einsatz einer Drohne. Was sich jedoch erst mit Sanierungsbeginn zeigte, war, dass das Holzgerüst des Turms unter dem Blech und den Schieferplatten vor sich hin faulte.

Alten Glockenturm 1:1 ohne historische Bauvorlagen nachgebaut

Jetzt war Zimmermann Klaus Meister aus Hermsdorf gefragt. In seiner etwa 300 Quadratmeter großen Werkhalle hat er den Glockenturm des Hermsdorfer Rathauses 1:1 nachgebaut. Auf alte Bauvorlagen konnte er sich dabei nicht stützen, denn solche wurden trotz Nachforschungen nicht gefunden. Stattdessen musste der alte Turm in alle Einzelteile zerlegt werden, um die für den Nachbau relevanten Daten erfassen zu können. Aus Fichtenholz ist der neue Turm innerhalb von acht Wochen von Klaus Meister aufgebaut worden. Bei diesem Projekt haben auch seine vier Lehrlinge einiges lernen können, sagt er. „Sie haben sich sehr engagiert und waren mit eigenen Ideen dabei.“

Lob gab es auch für Klaus Meister selbst. „Der Turm ist wirklich eine Meisterleistung“, sagt Daniel Burkhardt. „Er ist eine kleine Handwerkskunst“, entgegnete der Zimmermann. Er leugnete nicht, dass dieses Projekt für ihn als Hermsdorfer eine ganz besondere Herzensangelegenheit ist. „Dazu bekommt man sicher nicht alle Tage die Gelegenheit. Es war schon ein sehr anspruchsvolles Projekt. Beinahe jedes einzelne Teil hat seine Eigenarten. Aber toll, dass ich es machen durfte.“

Mittlerweile ist der neue Turm fast fertiggestellt, der derzeit noch in Krone und Unterbau getrennt ist. An beiden Teilen müssen unter anderem Maler und Dachdecker in der Halle des Zimmermanns noch Restarbeiten erledigen. So werde Dachdeckermeister Matthias Schwab beispielsweise in der kommenden Woche Blech und Schieferplatten am Turm anbringen.

Auch gestern stattete der Dachdecker dem Zimmermann einen kurzen Besuch ab und ermöglichte einen Blick in die Zeitkapsel. Darin befinden sich unter anderem ein Stadtplan von Hermsdorf, ein Büchlein mit dem Titel „Spaziergang durch Hermsdorf/Thüringen“, ein Fünf-DM-Schein sowie Kleingeld, eine OTZ vom 5. März 1996, das Hermsdorfer Amtsblatt vom 19. Januar 1996, ein Allgemeiner Anzeiger sowie Visitenkarten verschiedener Gewerke. Was Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) wohl noch hineinstecken wird?

Daniel Burkhardt (links) und Klaus Meister mit der Krone des neuen Rathausturmes und mit einem Teil der Wetterfahne. © Ute Flamich | Ute Flamich

Derweil steht auch das ausgemusterte Bauwerk zusammengebaut in der Halle des Zimmermanns. „Der alte Turm soll zum 30. Hermsdorfer Straßenfest in diesem Jahr zur Schau gestellt werden“, sagt Klaus Meister. Danach könne er eventuell im Technischen Museum Platz finden, äußerte Daniel Burkhardt als Idee. „Oder er kommt zu jemandem mit einem großen Ofen“, sagte Klaus Meister und schmunzelte.