Saale-Holzland-Kreis. In Schkölen tagen die Mitglieder des Stadtrates und in Eisenberg kann wieder fleißig getüftelt und repariert werden.

Gymnastik, Malen und mehr im Klubhaus Crossen

Im Klubhaus Crossen wird in den kommenden Wochen wieder zu zahlreichen Veranstaltungen eingeladen. So unter anderem am Montag, 29. Januar, 10 Uhr, zu dem regelmäßigen Kursangebot „Sanfte Gymnastik für Körper & Geist mit Marion“. Am selben Tag wird um 14.30 Uhr der Kurs „Kreatives Malen für Kinder mit Ute“ veranstaltet. Es wird telefonisch um Voranmeldung gebeten. Um 16 Uhr folgt der „Malkurs mit Ute, für jeden der Pinsel, Stift und Farbe liebt“. Dieses Angebot richtet sich an ungeübte und geübte Menschen jeden Alters. Für Anleitung und Unterstützung wird gesorgt. Am Dienstag, 6. Februar, 12 Uhr, wird zum „Mittagstisch“ gemäß dem Motto „Einmal im Monat nicht kochen“ eingeladen. „Also fix angemeldet und gemeinsam genießen, plaudern und Rezepte tauschen“, heißt es dazu in der Ankündigung. Zur „Humoristischen Modenschau mit Michael und Mode Nr. 1“ wird am Mittwoch, 7. Februar, 15 Uhr, herzlich eingeladen.

Nähere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es telefonisch unter 036693/248727 oder 0173/6426551 sowie per E-Mail unter info@klubhaus-crossen.de oder im Internet unter www.klubhaus-crossen.de.

Stadtrat in Schkölen tagt

Am Donnerstag, 1. Februar, 18 Uhr, wird im Sitzungssaal der Stadt Schkölen in der Naumburger Straße 4 (Rittergut) die 31. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schkölen abgehalten. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Punkte „Ernennung des stellvertretenden Wehrführers für die Freiwillige Feuerwehr Schkölen“ sowie die Bekanntgabe einer Eilentscheidung. Des Weiteren soll über den Haushaltsentwurf, eine Spendenannahme, die Sondernutzungssatzung, die Sondernutzungsgebührensatzung sowie weitere Themen beraten und gegebenenfalls beschlossen werden.

Erstes Reparier-Café im neuen Jahr in Eisenberg

Zum ersten Reparier-Café in diesem Jahr wird am Sonntag, 28. Januar, 14 bis 16 Uhr, im Jugendzentrum Wasserturm in der Ladestraße 2 in Eisenberg eingeladen. Das Reparier-Café Eisenberg ist ein ehrenamtliches Team, das Reparaturen begleiten und aktiv unterstützt. Hier können sich Menschen treffen und gemeinsam mit dem Team eigene Dinge reparieren, die sie mitbringen. Durchgeführt wird das Reparier-Café in der Regel jeden letzten Sonntag im Monat, es gibt allerdings auch Ausnahmen. Das Angebot ist eine Initiative vom Verein Bildungswerk Blitz. Aktuell wird für das Reparier-Café noch eine engagierte Mitarbeit für die Organisation gesucht. Nähere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 036691-86940 oder 01520/6201162 sowie per Mail: wasserturm@bildungswerk-blitz.de.

Eingangszone der Agentur für Arbeit in Eisenberg ab 1. Februar geschlossen

Wie die zuständige Agentur für Arbeit Thüringen Ost mitteilt, bleibt ab dem 1. Februar die Eingangszone der Arbeitsagentur in Eisenberg dauerhaft geschlossen. Kunden müssen ab dem Zeitpunkt für die persönliche Arbeitslosmeldung entweder in die Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit nach Jena (Stadtrodaer Str. 1) oder nach Gera (Reichsstraße 15) fahren. Gespräche beim Vermittler finden allerdings auch weiterhin in der Geschäftsstelle in Eisenberg statt. Zudem können sich Kunden auch komplett online arbeitslos melden, wenn ihr Personalausweis über diese Funktionalität bereits verfügt und der Inhaber dies auch freigeschaltet hat. Alle anderen Dienstleistungen bleiben wie gewohnt auch weiterhin in Eisenberg. Sämtliche Anträge, unter anderem auf Arbeitslosengeld, sind ebenfalls komplett elektronisch möglich.

Unter www.arbeitsagentur.de/eservices stehen allen Kunden die digitalen Serviceangebote zu jeder Zeit und ohne Einschränkungen zur Verfügung. Viele weitere Fragen und Anliegen lassen sich telefonisch unter: 0800 4 5555-00 klären. Wichtig: Der Zugang zum und die Termine im Jobcenter des Saale-Holzland-Kreises in Eisenberg sind von den Veränderungen in der Agentur für Arbeit nicht betroffen.

