Eisenberg. Saale-Holzland: Elf Jahre prägten Philipp Popp und seine Frau Elisa die Stadtkirchengemeinde in Eisenberg. Nun heißt es Abschied nehmen. Was die junge Familie jetzt vorhat.

„Abschied ist ein bisschen wie sterben“, zitierte Arnd Kuschmierz, Superintendent im Kirchenkreis Eisenberg, den berühmten Schlagersänger Roger Whittaker. Am Sonntag wurden die Kantoren Philipp und Elisa Popp nach elf Jahren Wirkens in Eisenberg offiziell in einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet und von ihren Diensten entpflichtet. Dass das Paar mit den Töchtern Mathilda und Carolin neue Herausforderungen an einem neuen Ort sucht, ging dem Kirchenmann spürbar nah.