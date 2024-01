Kahla. Ein Kahlaer Künstler zeigt Ansichten auf Kahla, anderntags lassen sich Bodenproben auswerten. Das sind die Nachrichten.

Kahla in Pastell

Der Kahlaer Künstler Eckard Weder stellt Kreidezeichnungen im Foyer des Rathauses aus. Die Vernissage am Freitag, 2. Februar, beginnt 17 Uhr. „Kahla in Pastell“ ist die Schau betitelt, die bis April zu sehen ist und von der Heimatgesellschaft organisiert wird. Zu sehen seien eine faszinierende Sammlung von Kreidezeichnungen der Stadt. „Diese Ausstellung ist eine Hommage an die malerische Schönheit und die charakteristischen Merkmale von Kahla“, wird angekündigt.

Informationen zu Glasfaser

Über den Glasfaser-Ausbau in Kahla informiert am Mittwoch, 31. Januar, die Thüringer Netkom. Beginn ist 19 Uhr im Rathaussaal in Kahla. „Während die Unsere Grüne Glasfaser (UGG) für den Ausbau der Infrastruktur verantwortlich ist, erhalten Sie von der TNK attraktive Internetangebote mit Geschwindigkeiten bis zu 1.000 Mbit/s – aus Thüringen für Thüringen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Veranstaltung richte sich auf die verschiedene Multimediaangebote der Thüringer Netkom, die in der Übergangszeit bis zur Fertigstellung des Glasfasernetzes sowie nach Abschluss der Bauarbeiten verfügbar sind. Auf bauliche Gegebenheiten werde am Rande eingegangen. Weitere Informationen zum Projekt unter netkom.de/ugg oder per Telefon unter 0361 652 5742.

Wasser untersuchen lassen

Proben von Wasser und Böden werden am Donnerstag, 1. Februar, in Kahla untersucht. Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, ein eingetragener Naturschutzverein, bietet die Beratungsveranstaltungen für Bürger an. In der Zeit von 11 bis 12 Uhr können Bürger ins Rathaus am Markt 10 kommen. Das mitgebrachte Wasser werde sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht. „Dazu sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitbringen“, wird mitgeteilt. Auf Wunsch untersuchten die Mitarbeiter die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter wie Schwermetalle oder auf Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität. Ein Unkostenbeitrag werde erhoben. Bodenproben werden auf den Nährstoffgehalt untersucht. Dafür sind etwa 500 Gramm Mischproben aus mehreren Stellen des Gartens mitzubringen.

