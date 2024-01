Saale-Holzland. Von einem Selbstfürsorge-Workshop über Gymnastik für Senioren bis zu Berufsbildungsmessen in der Region

Was Selbstfürsorge ist, wie diese aussehen kann und wie sie sich in den Alltag integrieren lässt, das sind Themen des Gesundheitsworkshops „Zeit für dich - Ja zu dir“, zu dem am Samstag, 3. Februar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr nach Hermsdorf eingeladen wird. Teil des Kurses sind moderate Bewegungseinheiten, Entspannungsübungen sowie Tipps für kleine Momente der Selbstfürsorge. Denn der Alltag beinhaltet viele Herausforderungen: das Managen von Familie, Beruf und Freundeskreis. Doch ständig mehr zu geben als zu nehmen, braucht die Kräfte auf. So sollte jeder auch auf sich achten.

Es wird darum gebeten, bequeme Kleidung mitzubringen und eventuell auch Wechselsachen. Zudem ein Handtuch, Getränke, Snacks, eine Sportmatte und Schreibzeug.

Termin : Samstag, 3. Februar, von 9 bis 13 Uhr, inklusive Pausen

: Samstag, 3. Februar, von 9 bis 13 Uhr, inklusive Pausen Ort: Raum 4 in der Geschäftsstelle Hermsdorf der Kreisvolkshochschule in der Schulstraße 30

Raum 4 in der Geschäftsstelle Hermsdorf der Kreisvolkshochschule in der Schulstraße 30 Anmeldung: telefonisch unter 036691 / 24 78 64-21, per E-Mail an jacqueline.hahn@shk.vhs-th.de oder online unter www.vhs-saale-holzland-kreis.de

Auch aus dem Saale-Holzland können sich Berufstätige in Jena über die Weiterbildung zum Techniker beraten lassen

Über die berufsbegleitenden Fortbildungs-Lehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in fünf verschiedenen Fachrichtungen informiert die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum (Deutsche Angestellten-Akademie) im Seminar- und Prüfungszentrum im Raum 221 in der Löbstedter Straße 46 (das Haus hatte bisher die Nummer 50) in Jena.

Facharbeiter, Gesellen und technische Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Mechatronik, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Holztechnik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich persönlich vor Ort über die Aufstiegsqualifikationen informieren und auch spätere Dozenten kennen lernen.

Bei der Veranstaltung wird auf folgende Themen eingegangen: Samstagsunterricht, Studienablauf und Aufwand, aktuelle Studieninhalte, eingesetzte Software, Zulassungsvoraussetzungen, Erwerb der Fachhochschulreife sowie Studienfinanzierung unter anderem mit dem neuen „Aufstiegs-BaföG“ und weiteren Förderungsmöglichkeiten. Anwesende können sich auch zu individuellen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit einer beruflichen Fortbildung beraten lassen.

Kostenlose ausführliche Informationsunterlagen zu den Lehrgängen sind bei der zentralen Studienberatung des gemeinnützigen DAA-Technikums erhältlich unter der Telefonnummer 0800 / 24 53 86 4 (gebührenfrei) oder über das Internet www.daa-technikum.de.

Saale-Holzland: Beratung durch den Bauernverband in Stadtroda

Die Beratung zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) findet statt am Mittwoch, 31. Januar, von 9 bis 13 Uhr in der Geschäftsstelle des Bauernverbandes Eisenberg, Jena, Stadtroda e.V., Am Burgblick 19, in Stadtroda. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und möglich unter Telefon 036428 / 54 83 60, per Fax an: 036428 / 54 83 61 oder per E-Mail an: region.ost@tbv-erfurt.de.

Ausstellung im Saale-Holzland erzählt über das Leben im Altersheim „Horizonte“

Die Fotoausstellung „Horizonte“ mit Bildern der Fotografin María Isabel Pérez García ist seit dem 22. Januar 2024 im Stadtrodaer Rathaus zu sehen. Mit ihren Fotografien erzählt Pérez García vom Leben im einzigen Altersheim in Jenas Partnerstadt San Marcos in Nicaragua. Das Heim namens „Horizonte“ ist ein Zufluchtsort für ältere und auch obdachlose Menschen. Ende März dieses Jahres ist die Finissage der Ausstellung im Stadtrodaer Rathaus geplant.

Gymnastik für Senioren am Mittwoch in Stadtroda

Gymnastik für Senioren steht am Mittwoch, 31. Januar, um 9.45 Uhr im Veranstaltungskalender der Seniorenbegegnungsstätte Stadtroda. Interessierte sind dazu herzlich in die August-Bebel-Straße 1 eingeladen.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland: Mit dem Halbjahreszeugnis zum Ausbildungsplatz 2024

Für viele Schüler in Ostthüringen endet im Sommer die Schulzeit. Am 9. Februar bekommen sie zum letzten Mal Halbjahreszeugnisse. Dann ist der beste Zeitpunkt, sich für eine Lehrstelle mit Ausbildungsbeginn August/September zu bewerben.

„Jugendliche, die in diesem Jahr die Schule verlassen, sollten die Chance nutzen und sich mit den Halbjahreszeugnisse für einen Ausbildungsplatz bewerben“, rät Matthias Säckl, Leiter des Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung. Für diejenigen, die noch keine konkrete Vorstellung von ihrem Wunschberuf haben, sei ein Tagespraktikum im IHK-Schülercollege eine effektive Möglichkeit, einige Berufe anzuprobieren. „Im Optimalfall sind Praktikantin oder Praktikant und Unternehmen miteinander so zufrieden, dass sich direkt ein Ausbildungsvertrag ergibt.“

Auch die Ausbildungsmessen in Ostthüringen seien eine gute Gelegenheit, sich über vielfältige regionale Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und direkt mit den Ansprechpartnern der Unternehmen in Kontakt zu kommen.

Die IHK Ostthüringen ist auf folgenden Berufsbildungsmessen vertreten:

2. Februar: Ausbildungsmesse in Kahla, Regelschule Johann-Wilhelm-Heimbürge Sporthalle, Am langen Bürgel 19

8. März: Jobmesse Eisenberg, Stadthalle Eisenberg, Friedrich-Ebert-Str. 8a

9. März: 29. Berufs-Info-Markt in Jena, Volkshaus

13. April: Berufe Aktuell in Neustadt an der Orla, Sport-u. Festhalle Pößnecker Str. 5

„Die Messen sind bei Unternehmen beliebt, denn dort können sie Schulabgängern, aber auch Schülern jüngerer Klassen, Eltern und Lehrern, Karrierechancen und Ausbildungsangebote direkt vor der Haustür aufzeigen. Zudem informieren sie über Anforderungen an die Bewerber sowie Beschäftigungs- und Karrieremöglichkeiten in den Unternehmen. Neben den Firmenchefs stehen oft auch Azubis für Fragen bereit. Auf vielen Messen kann man zudem praktische Fähigkeiten ausprobieren, die Bewerbungsunterlagen checken lassen und nicht selten lernen Teilnehmer dabei ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieb kennen“, sagt Matthias Säckl, Leiter des Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung bei der IHK Ostthüringen, für den Messebesuch.

Die aktuelle Ausbildungsstatistik der IHK Ostthüringen beweist, dass die duale Ausbildung weiterhin ein attraktiver Bildungs- und Karriereweg für Schulabgänger ist. Im Vergleich zu 2022 registrierte die IHK Ostthüringen Ende 2023 einen Anstieg neu eingetragener Ausbildungsverträge um 5,3 Prozent. „Es ist ermutigend zu sehen, dass dieser Trend anhält und junge Menschen die vielfältigen Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung erkennen. Die meisten Unternehmen suchen bereits nach neuen Auszubildenden für August und September“, betont Säckl.

Weitere Termine und Infos auf www.gera.ihk.de/berufsorientierung oder in der IHK Ostthüringen bei Nadine Werlich (Telefon 0365 / 85 53-419).