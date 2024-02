Saale-Holzland. Mehr als nur altes Geschirr. Larissa König über Porzellan, für das sich nicht nur Kenner begeistern können.

Für viele vielleicht nur altes Geschirr, für Kenner und Geschichtsfans ist die Sammlung von Nicole Schäufler ein wahrer Schatz. Nicht ganz einfach ist das kleine Museum in Eisenberg zu finden. Aber ein Besuch lohnt sich. Die Liebe zu den Stücken merkt man der Ausstellung an. Im Gegensatz zu den großen Museen gibt es hier zu fast jedem Objekt eine ganz persönliche Geschichte, welche die Besucher sogar manchmal selbst mitbringen. Genau das macht das Ganze so charmant und wertvoll. Es ist ein großes Glück, dass es immer wieder einzelne Menschen gibt, die sich die Mühe machen auch die kleinen Geschichten zu bewahren und weiterzuerzählen.